Overwatch ha fatto segnare un record di giocatori connessi su Steam, in vista del rilancio

Overwatch sta attraversando un periodo di rilancio con quello che sembra essere un vero e proprio reboot del gioco, con tanto di (parziale) cambio di nome e sembra che l'operazione abbia destato grande interesse, considerando che proprio nelle ore scorse ha fatto segnare il record di giocatori connessi su Steam dal lancio ad oggi.
Come abbiamo visto, Overwatch 2 diventa Overwatch in una revisione generale della piattaforma, con anche tante altre novità in termini di gameplay e contenuti legati alla storia: a quanto pare l'operazione sta funzionando, perché nonostante le novità debbano entrare in vigore a partire dal 10 febbraio e non siano dunque ancora visibili, il gioco ha attirato quasi 70.000 utenti nel corso del fine settimana.
Si tratta di una quantità notevole, considerando che Overwatch non ha mai avuto una storia di grandissimo successo su Steam, considerando che gli utenti sono suddivisi su diverse piattaforme e in generale essendo piuttosto inviso alla community dello store di Valve.
Reign of Talon sta attirando l'attenzione
Se si considera che il record assoluto è di 75.608 giocatori contemporanei su Steam registrati nel periodo del lancio del secondo capitolo, il recente dato di 69.881 giocatori registrato nelle ore scorse rappresenta un risultato davvero notevole.
Questo dimostra che la volontà di cambiare qualcosa e proporre nuovi contenuti su base regolare nel corso del 2026 ha attirato l'attenzione anche dei giocatori su Steam, che hanno portato lo sparatutto Blizzard a superare Call of Duty e Battlefield 6 nello scorso fine settimana.
A questo punto aspettiamo di vedere come proseguirà questo rilancio di Overwatch (non più 2), considerando che la nuova espansione, chiamata The Reign of Talon, è prevista iniziare il 10 febbraio, portando con sé una nuova struttura basata sulla storia e 5 eroi giocabili tutti insieme, cosa che potrebbe comportare la necessità di aggiustamenti al bilanciamento.
Reign of Talon sarà divisa in sei stagioni e porterà numerose novità. I cinque nuovi eroi sono Domina, un tank che ricorda le meccaniche di Zarya; Emre, un DPS in stile Soldier 76; Misuki, classe supporto con un cappello magico curativo; Anran, DPS specializzato con il fuoco; e Jetpack Cat, supporto volante in grado di trascinare alleati e nemici in aria.