Overwatch ha fatto segnare un record di giocatori connessi su Steam, in vista del rilancio

Overwatch sta attraversando un periodo di rilancio con quello che sembra essere un vero e proprio reboot del gioco, con tanto di (parziale) cambio di nome e sembra che l'operazione abbia destato grande interesse, considerando che proprio nelle ore scorse ha fatto segnare il record di giocatori connessi su Steam dal lancio ad oggi.

Come abbiamo visto, Overwatch 2 diventa Overwatch in una revisione generale della piattaforma, con anche tante altre novità in termini di gameplay e contenuti legati alla storia: a quanto pare l'operazione sta funzionando, perché nonostante le novità debbano entrare in vigore a partire dal 10 febbraio e non siano dunque ancora visibili, il gioco ha attirato quasi 70.000 utenti nel corso del fine settimana.

Si tratta di una quantità notevole, considerando che Overwatch non ha mai avuto una storia di grandissimo successo su Steam, considerando che gli utenti sono suddivisi su diverse piattaforme e in generale essendo piuttosto inviso alla community dello store di Valve.