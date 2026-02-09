OpenAI, il presunto spot al Super Bowl è un fake clamoroso

L'atmosfera degna di un vero drama continua a concentrarsi su OpenAI. Dopo alcune provocazioni di Anthropic al Super Bowl, l'attenzione si è focalizzata su un presunto spot che avrebbe dovuto mostrare il primo dispositivo hardware di OpenAI , rivelatosi poi completamente falso. L'intera vicenda sarebbe stata costruita nei minimi dettagli, con l'inserimento fittizio dell'attore Alexander Skarsgård.

Lo spot fantasma

Cerchiamo di fare chiarezza. La vicenda nasce da un post su Reddit di un utente che si spacciava per un dipendente del team creativo di OpenAI. Nel post, l'autore si lamentava della mancata messa in onda dello spot al Super Bowl, pubblicando "accidentalmente" il video.

Successivamente, una seconda persona ha fatto uno screenshot di quel post, contribuendo a diffondere la falsa impressione che il video fosse un leak reale, mentre in realtà era completamente falso. Dall'immagine si può vedere perfino l'attore Alexander Skarsgård con un presunto dispositivo hardware OpenAI accompagnato da due auricolari.

Il finto spot

L'account Reddit "wineheda", ovvero l'autore del post, è stato successivamente cancellato; alcune ricostruzioni online suggeriscono che un anno fa l'utente avesse avuto un'attività da contabile a Santa Monica, un dettaglio che va in netto contrasto con il finto ruolo nel team OpenAI. L'account che ha catturato lo screenshot dello spot, invece, era nuovo di zecca, il che ha fatto pensare che la questione fosse stata studiata con attenzione. Perfino alcuni giornalisti sono stati coinvolti: Max Weinbach ha raccontato di aver ricevuto una proposta di promozione dello spot, con una retribuzione indicativa di 1.146,12 dollari.

Tuttavia, Greg Brockman, presidente di OpenAI, insieme alla portavoce Lindsay McCallum Rémy, hanno smentito ufficialmente la vicenda, definendola "completamente falsa".