Resident Evil Village pare aver perso il supporto a PS5 Pro dopo l'ultimo aggiornamento

Purtroppo, i fan di Resident Evil Village hanno anche rapidamente notato che questo aggiornamento ha introdotto un grosso problema: non c'è più il supporto a PS5 Pro .

Resident Evil Village e Resident Evil 4 sono stati aggiornati il 2 febbraio. Ovviamente nuovi update sono sempre ben graditi, soprattutto quando aggiungono il supporto a nuove lingue (in questo caso lo spagnolo latinoamericano e il polacco) per i testi a schermo.

Cosa ha detto Capcom sul problema di Resident Evil Village

Le segnalazioni degli utenti in rete hanno confermato che, dopo l'update, Resident Evil Village non supporta più i 120 Hz se si gioca su PS5 Pro e con un televisore compatibile. Ovviamente non è stata una novità apprezzata e alcuni utenti hanno provato a richiedere informazioni a Capcom.

La dichiarazione di Capcom sui problemi di Residen Evil Village

L'unica risposta ottenuta ad oggi, come potete vedere qui sopra, è un generico commento della divisione Supporto di Capcom, che recita: "Ciao, grazie per aver contattato il Supporto Clienti di CAPCOM USA. Comprendiamo le sue preoccupazioni riguardo alla mancanza della modalità ad alto framerate su PS5 Pro in Resident Evil Village. Abbiamo inoltrato la sua segnalazione al dipartimento competente per ulteriori indagini."

Continua dicendo: "La preghiamo di notare che non siamo in grado di fornire informazioni di follow-up o aggiornamenti riguardanti questo problema, ma il suo feedback è stato annotato e condiviso. Grazie per aver dedicato del tempo a informarci e per la sua comprensione. Cordiali saluti, Supporto Clienti CAPCOM USA."

Tutto quello che possiamo sapere è che qualcuno dentro Capcom conosce il problema, ma non è affatto detto che venga risolto nel breve termine. In attesa di novità, vi lasciamo a un altro problema: il nuovo DRM di Resident Evil 4 peggiora le prestazioni su PC, in tanti rimpiangono Denuvo.