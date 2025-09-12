Resident Evil Requiem, 7 Biohazard e Village annunciati per Nintendo Switch 2 con data di uscita

In occasione del Nintendo Direct, i giocatori hanno avuto la possibilità di vedere che Resident Evil Requiem arriverà su Nintendo Switch 2, con un nuovo trailer che mostra le terrificanti avventure di Grace Ashcroft.
La data di uscita è 27 febbraio 2026. Inoltre, è stato confermato che lo stesso giorno arriveranno Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village.
Il trailer di Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2
I rumor avevano già svelato che Resident Evil Requiem e altri giochi prodotti con il RE Engine sarebbero arrivato su Nintendo Switch 2 e ora abbiamo la conferma ufficiale da parte di Capcom e Nintendo. Secondo i rumor, però, arriveranno anche i remake del secondo, terzo e quarto capitolo.
Resident Evil Requiem ci metterà al centro di una nuova avventura horror nei panni di una agente dell'FBI che si ritrova a indagare su dei misteriosi omicidi, che ci porteranno ancora una volta a Raccoon City, oramai distrutta dai bombardamenti.
Cosa ne pensate di questa versioni dei giochi?