Resident Evil Requiem, 7 Biohazard e Village annunciati per Nintendo Switch 2 con data di uscita

La data di uscita è 27 febbraio 2026 . Inoltre, è stato confermato che lo stesso giorno arriveranno Resident Evil 7 biohazard e Resident Evil Village .

In occasione del Nintendo Direct, i giocatori hanno avuto la possibilità di vedere che Resident Evil Requiem arriverà su Nintendo Switch 2 , con un nuovo trailer che mostra le terrificanti avventure di Grace Ashcroft.

Il trailer di Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2

I rumor avevano già svelato che Resident Evil Requiem e altri giochi prodotti con il RE Engine sarebbero arrivato su Nintendo Switch 2 e ora abbiamo la conferma ufficiale da parte di Capcom e Nintendo. Secondo i rumor, però, arriveranno anche i remake del secondo, terzo e quarto capitolo.

Resident Evil Requiem ci metterà al centro di una nuova avventura horror nei panni di una agente dell'FBI che si ritrova a indagare su dei misteriosi omicidi, che ci porteranno ancora una volta a Raccoon City, oramai distrutta dai bombardamenti.

Cosa ne pensate di questa versioni dei giochi?