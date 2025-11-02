Resident Evil 7 biohazard ha venduto più di un milione di copie l'anno, per sette anni di fila

I rapporti finanziari di compagnie come Capcom , svelano sempre delle curiosità e portano molti fan a fare i conti dei loro giochi preferiti. Ad esempio si è appreso che Resident Evil 7 biohazard non solo continua a vendere bene, ma su pera il milione di copie all'anno da quando è uscito , nell'ormai lontano 2017. Secondo l'ultimo rapporto di Capcom, il gioco ha venduto un totale di 15.936.000 copie nel corso del suo intero ciclo di vita.

Vendite lente, poi la corsa

Confrontato con gli altri titoli della serie, Resident Evil 7 biohazard si colloca al secondo posto per numero di unità vendute, subito dietro al remake di Resident Evil 2 del 2019.

Resident Evil 7 biohazard è stato il primo capitolo di rottura della serie

Sebbene all'inizio le vendite siano state piuttosto lente (probabilmente a causa del nuovo protagonista e del passaggio alla visuale in prima persona), l'ottima accoglienza e il passaparola positivo hanno garantito al gioco un successo duraturo. Secondo l'ultimo rapporto di Capcom, solo nei sei mesi tra aprile e settembre di quest'anno, il titolo ha venduto circa 1,14 milioni di copie.

Il risultato nasce anche dagli sconti e dalla disponibilità del gioco su moltisisme piattaforme, con la versione per Nintendo Switch 2 in arrivo il 27 febbraio 2026, data che coincide con il lancio mondiale di Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della serie.

Per il resto, vi ricordiamo che Resident Evil 7: biohazard è disponibile su PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X e S, iOS, iPadOS, PC (Windows e macOS) e Nintendo Switch. Come già riportato, la versione per Nintendo Switch 2 sarà disponibile dal 27 febbraio 2026.