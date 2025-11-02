0

Resident Evil 7 biohazard ha venduto più di un milione di copie l'anno, per sette anni di fila

Dagli ultimi dati di Capcom è emersa una curiosità su Resident Evil 7 biohazard: ha venduto più di un milione di copie per sette anni di seguito.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/11/2025
Un personaggio di Resident Evil 7 biohazard
Resident Evil 7 biohazard
Resident Evil 7 biohazard
News

I rapporti finanziari di compagnie come Capcom, svelano sempre delle curiosità e portano molti fan a fare i conti dei loro giochi preferiti. Ad esempio si è appreso che Resident Evil 7 biohazard non solo continua a vendere bene, ma supera il milione di copie all'anno da quando è uscito, nell'ormai lontano 2017. Secondo l'ultimo rapporto di Capcom, il gioco ha venduto un totale di 15.936.000 copie nel corso del suo intero ciclo di vita.

Vendite lente, poi la corsa

Confrontato con gli altri titoli della serie, Resident Evil 7 biohazard si colloca al secondo posto per numero di unità vendute, subito dietro al remake di Resident Evil 2 del 2019.

Resident Evil 7 biohazard è stato il primo capitolo di rottura della serie
Resident Evil 7 biohazard è stato il primo capitolo di rottura della serie

Sebbene all'inizio le vendite siano state piuttosto lente (probabilmente a causa del nuovo protagonista e del passaggio alla visuale in prima persona), l'ottima accoglienza e il passaparola positivo hanno garantito al gioco un successo duraturo. Secondo l'ultimo rapporto di Capcom, solo nei sei mesi tra aprile e settembre di quest'anno, il titolo ha venduto circa 1,14 milioni di copie.

Fa paura lo sconto del bundle dei Resident Evil su GOG, che ora comprende anche Resident Evil 0 e HD Remaster Fa paura lo sconto del bundle dei Resident Evil su GOG, che ora comprende anche Resident Evil 0 e HD Remaster

Il risultato nasce anche dagli sconti e dalla disponibilità del gioco su moltisisme piattaforme, con la versione per Nintendo Switch 2 in arrivo il 27 febbraio 2026, data che coincide con il lancio mondiale di Resident Evil Requiem, il nuovo capitolo della serie.

Per il resto, vi ricordiamo che Resident Evil 7: biohazard è disponibile su PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X e S, iOS, iPadOS, PC (Windows e macOS) e Nintendo Switch. Come già riportato, la versione per Nintendo Switch 2 sarà disponibile dal 27 febbraio 2026.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Resident Evil 7 biohazard ha venduto più di un milione di copie l'anno, per sette anni di fila