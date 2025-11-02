Salgono a 9 i giochi confermati su Xbox Game Pass a novembre, compreso Call of Duty: Black Ops 7

Siamo ancora in attesa dell'annuncio ufficiale di Microsoft che è l'unico modo per avere una panoramica precisa di tutti i titoli via via in arrivo, ma intanto salgono a 9 i giochi confermati su Xbox Game Pass nel mese di novembre.

Sono aumentati rispetto alle informazioni che avevamo qualche giorno fa e che ci avevano portato a segnalare i titoli già confermati per il mese in questione, a questo punto la lista aggiornata è la seguente:

1000xRESIST - 4 novembre

Football Manager 26 - 4 novembre

Egging On - 6 novembre

Whiskerwood - 6 novembre

Voidtrain - 7 novembre

Winter Burrow - 12 novembre

Call of Duty: Black Ops 7 - 14 novembre

Moonlighter 2 - 19 novembre

Monsters Are Coming! Rock & Road - 20 novembre

Si tratta ovviamente di una lista ancora parziale, basata sui giochi che sono stati però già annunciati finora, in attesa di ulteriori informazioni.