Salgono a 9 i giochi confermati su Xbox Game Pass a novembre, compreso Call of Duty: Black Ops 7

Siamo ancora in attesa dell'annuncio ufficiale di Microsoft che è l'unico modo per avere una panoramica precisa di tutti i titoli via via in arrivo, ma intanto salgono a 9 i giochi confermati su Xbox Game Pass nel mese di novembre.
Sono aumentati rispetto alle informazioni che avevamo qualche giorno fa e che ci avevano portato a segnalare i titoli già confermati per il mese in questione, a questo punto la lista aggiornata è la seguente:
- 1000xRESIST - 4 novembre
- Football Manager 26 - 4 novembre
- Egging On - 6 novembre
- Whiskerwood - 6 novembre
- Voidtrain - 7 novembre
- Winter Burrow - 12 novembre
- Call of Duty: Black Ops 7 - 14 novembre
- Moonlighter 2 - 19 novembre
- Monsters Are Coming! Rock & Road - 20 novembre
Si tratta ovviamente di una lista ancora parziale, basata sui giochi che sono stati però già annunciati finora, in attesa di ulteriori informazioni.
Già un bel gruppetto di giochi in arrivo
L'annuncio ufficiale dei nuovi giochi in arrivo nella prima metà di novembre dovrebbe arrivare a breve, forse già la prossima settimana, sebbene i primi titoli siano in effetti già stati comunicati con la panoramica riguardante gli ultimi giochi di ottobre e i primi del nuovo mese.
Gli altri sono titoli in arrivo al day one direttamente nel catalogo di Game Pass, dunque la loro presenza all'interno del servizio è già nota, ma siamo ancora di fronte a un elenco parziale, in attesa delle comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft.
L'highlight del mese è ovviamente rappresentato da Call of Duty: Black Ops 7, che rappresenta un'uscita di enorme calibro, essendo candidato ad essere uno dei giochi più venduti dell'anno, se non il più venduto in assoluto.
In ogni caso, anche il resto delle uscite risulta decisamente interessante. Di recente, dall'evento ID@Xbox sono emersi altri 12 giochi che verranno lanciati direttamente su Game Pass nei prossimi mesi.