Xbox Game Pass ha già 4 giochi per novembre confermati

Quattro videogiochi per il prossimo mese sono infatti già stati confermati per Xbox Game Pass. Vediamo quali sono.

Xbox Game Pass si espande ogni mese e abbiamo avuto modo di vedere da poco quali sono i giochi che sono in pubblicazione nel corso del mese. In realtà, però, ci sono dei dettagli già sui titoli che avremo modo di utilizzare a novembre .

I giochi di novembre di Game Pass che già conosciamo

Prima di tutto, ricordiamo che parliamo di giochi che saranno pubblicati sin dal lancio su Game Pass, quindi si tratta di titoli che potremo giocare se siamo abbonati a Xbox Game Pass Utimate o PC Game Pass. Se avete piani diversi, non potrete giocare a questi titoli.

I giochi di novembre per Game Pass sono:

Football Manager 26 - 4 novembre

Winter Burrow - 12 novembre

Whiskerwood - 12 novembre

Call of Duty: Black Ops 7 - 14 novembre

Quest'ultimo è ovviamente il gioco manageriale a tema calcistico noto bene o male a tutti. In modo simile, Call of Duty: Black Ops 7 non ha bisogno di presentazioni, visto che è uno dei più attesi sparatutto dell'autunno, sebbene Battlefield 6 stia raccogliendo molti fan con il lancio su PC e console.

Winter Burrow è invece un gioco di sopravvivenza nel quale vestiamo i panni di un topolino che deve resistere a un inverno rigido, mentre cerca la propria zia scomparsa. Whiskerwood (che è esclusivo per PC e quindi PC Game Pass) è invece un city builder nel quale gestiamo una popolazione di topolini che devono soddisfare i propri padroni d'oltreoceano: dei gatti.

