Ubisoft aggiunge due giochi su Xbox Game Pass a sorpresa

Game Pass ha da poco annunciato i nuovi giochi disponibili nel corso di ottobre 2025 per e tutti i livelli di abbonamento, ma ora sono state svelato un paio di novità .

I nuovi giochi di Ubisoft aggiunti a Game Pass

Ubisoft ha appena aggiunto il videogioco Heroes of Might and Magic II: Gold e il suo seguito Heroes of Might and Magic III: Complete, ovvero le versioni con tutti gli extra dei due giochi, per tutti i membri di PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. I due titoli sono disponibili unicamente su PC.

"Non riesco a pensare a un modo migliore per insegnare alle nuove generazioni il significato di parole importanti come necromanzia e logistica", ha affermato Chris Watters di Ubisoft.

Inoltre, viene spiegato che l'Accesso Anticipato di Heroes of Might & Magic: Olden Era è stato rimandato al 2026. Per ingannare l'attesa e non far soffrire troppo i fan, gli sviluppatori di Unfrozen hanno svelato che una demo è ora disponibile su PC tramite Steam.

Heroes of Might and Magic è una serie di giochi di strategia a turni ad ambientazione fantasy degli anni novanta che negli ultimi anni è tornata in azione grazie anche a delle remaster.