Google Pixel 9 e Pixel Buds Pro 2 in offerta con 300 € di sconto sul Google Store

Un'unica promozione per chi vuole il meglio dell'ecosistema Google: smartphone di nuova generazione e auricolari premium, ora con un vantaggio esclusivo di 300 €.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   10/10/2025
Google Pixel 9

Il Google Pixel 9 e i Pixel Buds Pro 2 sono disponibili sul Google Store con uno sconto combinato di 300 € rispetto al prezzo abituale. L'offerta è valida dal 10 al 31 ottobre 2025, riservata agli utenti maggiorenni che acquistano su Google Store Italia. Non cumulabile con altre promozioni. Potete approfittarne direttamente cliccando su questo link.

Un duo perfetto per vivere l’esperienza Google

Pixel 9 offre una doppia fotocamera da 50 MP con modalità Notte, Macro e Astrofotografia. Il Magic Editor consente di ritoccare e migliorare gli scatti in un attimo, mentre il chip Google Tensor G4 e i 12 GB di RAM assicurano prestazioni elevate. Grazie alla batteria di lunga durata e alla ricarica rapida, siete sempre pronti a catturare e condividere ogni momento.

Gli auricolari wireless di Google offrono un suono profondo e bilanciato con cancellazione attiva del rumore, adattandosi automaticamente all'ambiente. Con il nuovo design ergonomico, assicurano comfort prolungato e connessione immediata con tutti i dispositivi Pixel. La modalità trasparenza consente di restare consapevoli dei suoni intorno a voi, mentre il controllo vocale con "Hey Google" rende tutto più immediato.

