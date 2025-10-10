Google Pixel 9a in offerta con 100 € di sconto sul Google Store

Il Google Pixel 9a è disponibile sul Google Store con 100 € di sconto rispetto al prezzo abituale, per un periodo limitato. L'offerta è valida dal 10 al 24 ottobre 2025, ed è riservata agli utenti maggiorenni che acquistano su Google Store Italia. Non cumulabile con altre promozioni. Puoi approfittarne direttamente cliccando su questo link .

Un Pixel compatto e completo

Pixel 9a racchiude tutta l'esperienza Google in uno smartphone più accessibile ma senza compromessi. Il chip Google Tensor G3 garantisce velocità e fluidità in ogni utilizzo, mentre la fotocamera doppia da 50 MP offre scatti nitidi e realistici anche di notte. Con Real Tone, ogni tonalità di pelle viene riprodotta fedelmente, e grazie al supporto dell'AI integrata potete migliorare i vostri scatti in pochi tocchi.

Lo schermo Actua da 6,1" è luminoso, fluido e perfetto per film, giochi e social. La batteria intelligente dura oltre 24 ore e può raggiungere fino a 72 ore con il Risparmio Energetico Estremo. Gli aggiornamenti garantiti per 7 anni assicurano un dispositivo sempre sicuro, stabile e aggiornato con le ultime funzioni di Google.