Apple celebra il design con un video dedicato alla visione di Steve Jobs

Il filmato "Design is how it works", tratto dall'ultimo keynote, omaggia la filosofia di Jobs e sottolinea come il design Apple sia prima di tutto funzionalità.

Apple ha pubblicato sul proprio canale YouTube il video "Design is how it works", mostrato in apertura all'evento dedicato a iPhone 17 lo scorso mese. Il filmato riprende una delle citazioni più note di Steve Jobs, tratta da un'intervista rilasciata al New York Times nel 2003: "Il design non è solo ciò che appare o che si tocca. Il design è il modo in cui funziona." Una frase che continua a rappresentare la filosofia estetica e ingegneristica di Apple più di vent'anni dopo.

Un messaggio di continuità Nel video, la citazione viene utilizzata per ribadire l'idea che design e funzionalità siano inseparabili. Apple mostra i propri prodotti come il risultato di un equilibrio tra estetica, ergonomia e semplicità d'uso, una visione che ha guidato l'azienda sin dai tempi dell'iMac originale. Le immagini alternano inquadrature di iPhone, Mac e Apple Watch, accompagnate da una colonna sonora minimale che enfatizza la precisione del gesto e la cura del dettaglio. iPhone 17 Pro, la recensione dello smartphone Apple più evoluto di sempre