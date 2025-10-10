Apple celebra il design con un video dedicato alla visione di Steve Jobs

Apple ha pubblicato sul proprio canale YouTube il video "Design is how it works", mostrato in apertura all'evento dedicato a iPhone 17 lo scorso mese. Il filmato riprende una delle citazioni più note di Steve Jobs, tratta da un'intervista rilasciata al New York Times nel 2003: "Il design non è solo ciò che appare o che si tocca. Il design è il modo in cui funziona." Una frase che continua a rappresentare la filosofia estetica e ingegneristica di Apple più di vent'anni dopo.
Un messaggio di continuità
Nel video, la citazione viene utilizzata per ribadire l'idea che design e funzionalità siano inseparabili. Apple mostra i propri prodotti come il risultato di un equilibrio tra estetica, ergonomia e semplicità d'uso, una visione che ha guidato l'azienda sin dai tempi dell'iMac originale. Le immagini alternano inquadrature di iPhone, Mac e Apple Watch, accompagnate da una colonna sonora minimale che enfatizza la precisione del gesto e la cura del dettaglio.
Il riferimento al pensiero di Jobs
La scelta di aprire il keynote con le parole di Jobs non è casuale. L'intervista del 2003, in cui il fondatore dialogava con Jony Ive sui primi iPod e sul concetto di design "dal di dentro verso l'esterno", segna un momento chiave nella storia di Apple. Riproporla oggi serve a riconnettere l'identità del marchio con le sue radici, in un periodo di trasformazioni profonde legate a iOS 26 e al nuovo linguaggio visivo introdotto sui prodotti recenti.
Non tutti hanno accolto positivamente la decisione di citare Jobs nel contesto attuale. Alcuni osservatori hanno visto nell'uso della sua immagine un contrasto con le scelte estetiche più audaci e controverse di Apple negli ultimi mesi, soprattutto nella nuova interfaccia di iOS. Tuttavia, altri commentatori sostengono che il messaggio del video non riguardi una singola release, ma l'intero ecosistema Apple, che continua a evolversi seguendo la logica dell'integrazione perfetta tra hardware e software.