Gli autori di Clair Obscur: Expedition 33 confermano un nuovo gioco in sviluppo, ma forse non sarà un seguito

Il creative director di Clair Obscur: Expedition 33 ha ribadito in una nuova intervista di essere al lavoro su un nuovo gioco, ma potrebbe non essere legato al titolo precedente.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/10/2025
Sandfall Interactive ha confermato di essere al lavoro su un nuovo gioco dopo Clair Obscur: Expedition 33, ma questo potrebbe non essere un seguito e potrebbe non essere un RPG, in base a quanto riferito dal creative director Guillaume Broche.

In una recente intervista pubblicata dal Washington Post, Broche ha confermato che il team sta già lavorando a un nuovo gioco, ma ha anche messo ben in chiaro la volontà dello studio di dedicarsi a qualcosa di nuovo e "artistico", ma che non sia costretto in una forma precisa, data dalla necessità di aderire a un genere specifico o una certa storia.

Tra le righe, sembra di leggere che il nuovo gioco potrebbe non essere un seguito o un titolo legato in qualche modo a Clair Obscur: Expedition 33, cosa che sembra contraddire quanto era stato riferito in precedenza, sulla presunta apertura del team a una nuova storia all'interno dello stesso universo.

Qualcosa di unico

"Non vogliamo essere costretti da una storia, uno stile o un gameplay specifico in quello che facciamo come prossimo progetto", ha spiegato Broche, "Vogliamo solo che risulti autentico e fatto con amore", ha riferito.

Il director ha spiegato che anche il nuovo gioco sarà "molto unico e creativo", all'interno dello stile del team che cerca di mantenere un approccio "artigianale", tanto da aver riferito in precedenza che Clair Obscur: Expedition 33 sarebbe stato lo stesso anche con un budget maggiore.

"Vogliamo creare storie come un cinema d'essai, realizzando progetti folli perché desideriamo realizzarli, e questa è la filosofia a cui vogliamo attenerci, specialmente ora che abbiamo così tanta attenzione e così tanto amore da parte dei giocatori", aveva affermato Broche in precedenza.

Nel frattempo, Clair Obscur: Expedition 33 riceverà un grosso aggiornamento gratuito, dopo aver superato 5 milioni di copie vendute.

