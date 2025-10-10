Gli autori di Clair Obscur: Expedition 33 confermano un nuovo gioco in sviluppo, ma forse non sarà un seguito

In una recente intervista pubblicata dal Washington Post, Broche ha confermato che il team sta già lavorando a un nuovo gioco, ma ha anche messo ben in chiaro la volontà dello studio di dedicarsi a qualcosa di nuovo e "artistico", ma che non sia costretto in una forma precisa, data dalla necessità di aderire a un genere specifico o una certa storia .

Sandfall Interactive ha confermato di essere al lavoro su un nuovo gioco dopo Clair Obscur: Expedition 33 , ma questo potrebbe non essere un seguito e potrebbe non essere un RPG , in base a quanto riferito dal creative director Guillaume Broche.

Qualcosa di unico

"Non vogliamo essere costretti da una storia, uno stile o un gameplay specifico in quello che facciamo come prossimo progetto", ha spiegato Broche, "Vogliamo solo che risulti autentico e fatto con amore", ha riferito.

Il director ha spiegato che anche il nuovo gioco sarà "molto unico e creativo", all'interno dello stile del team che cerca di mantenere un approccio "artigianale", tanto da aver riferito in precedenza che Clair Obscur: Expedition 33 sarebbe stato lo stesso anche con un budget maggiore.

"Vogliamo creare storie come un cinema d'essai, realizzando progetti folli perché desideriamo realizzarli, e questa è la filosofia a cui vogliamo attenerci, specialmente ora che abbiamo così tanta attenzione e così tanto amore da parte dei giocatori", aveva affermato Broche in precedenza.

Nel frattempo, Clair Obscur: Expedition 33 riceverà un grosso aggiornamento gratuito, dopo aver superato 5 milioni di copie vendute.