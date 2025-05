Il team di Clair Obscur: Expedition 33 sta già lavorando a un nuovo gioco: un seguito o qualcos'altro?

Considerando il successo ottenuto con Clair Obscur: Expedition 33, il fatto che il team Sandfall Interactive stia già lavorando a un altro gioco è alquanto logico, ma si tratta di sapere se sia un seguito o qualcosa di completamente nuovo, a questo punto.

L'informazione è arrivata da parte dello stesso chief operating officer di Sandfall, François Meurisse, in un'intervista pubblicata da GamesIndustry.biz: "Ci sarà un altro gioco, di sicuro", ha riferito, in maniera non proprio sorprendente, senza però aggiungere altre informazioni.

Visto il grande riscontro ricevuto da Clair Obscur: Expedition 33 e considerando le normali logiche di mercato si potrebbe pensare anche a un seguito, ma si tratta di un titolo particolare che risulta essere alquanto autoconclusivo, dunque non è facile immaginare una continuazione.