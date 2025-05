Il director di Clair Obscur: Expedition 33 loda Persona 5 come "miglior gioco del mondo" per alcuni aspetti

Non stupisce certamente che il director di Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broch, apprezzi Persona 5, vista l'ovvia ammirazione per gli RPG giapponesi da parte di Sandfall, ma il gioco di Atlus sarebbe addirittura "il migliore del mondo" per quanto riguarda alcuni aspetti particolari.

Secondo il CEO e creative director del team Sandfall, Persona 5 primeggia su qualsiasi altro gioco in particolare per quanto riguarda interfaccia utente rappresentazione dei combattimenti, due aspetti in cui il gioco Atlus risulta superiore a tutto il resto.

Per il resto, sono tanti i giochi di ruolo nipponici che Broch considera grandi fonti di ispirazione per Clair Obscur: Expedition 33, anche perché si tratta di un genere che ha sempre apprezzato fin dall'infanzia e su cui è cresciuto anche come sviluppatore.