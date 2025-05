Un video mette a confronto Cyberpunk 2077 su Nintendo Switch 2 e Steam Deck, con affinità e differenze

Il video di Cycu1 dimostra che la console Nintendo sembra essere in grado di far girare Cyberpunk 2077 egregiamente e sotto alcuni aspetti anche meglio di Steam Deck , ma vanno fatta anche alcune valutazioni sul confronto in questione.

Si tratta di uno dei giochi "più grossi" tra i titoli third party annunciati al lancio di Nintendo Switch 2 e particolarmente atteso dagli utenti della piattaforma, considerando che non è mai arrivato sulla console precedente, dunque risulta un osservato speciale nella lineup.

Condizioni e impostazioni particolari

Il video sembra essere basato su una registrazione fatta in precedenza della versione Nintendo Switch 2 e non eseguita direttamente, per l'occasione, dallo youtuber in questione, il quale ha invece prodotto (o fatto produrre da un conoscente, come spiegato nella descrizione del video) una registrazione delle medesime fasi del gioco su Steam Deck, in modo da poterle confrontare.

È un confronto dunque un po' indiretto, ma che risulta comunque molto interessante, e dovrebbe comunque consentire di vedere le caratteristiche genuine delle due versioni, almeno per quanto riguarda le impostazioni grafiche scelte per Steam Deck.

Per quanto riguarda queste ultime, la prima parte del video è tutta incentrata su una panoramica sulle impostazioni scelte per far funzionare Cyberpunk 2077 su Steam Deck, e non è detto che si tratti delle soluzioni migliori per sfruttare al massimo l'hardware del dispositivo.

In precedenza avevamo visto Cyberpunk 2077 per Nintendo Switch 2 in un video di quasi quaranta minuti, inoltre abbiamo intervistato gli sviluppatori sulla sfida di portare il gioco sulla nuova console Nintendo.