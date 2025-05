Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e la sfida di portare il gioco su Switch 2

Da colabrodo pieno di bug a benchmark tecnico. Dopo più di quattro anni dal tribolato lancio di Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo di CD Projekt Red è stato scorrazzato in giro per il mondo da Nintendo in occasione dei vari eventi dedicati a Switch 2. Assieme a Yakuza 0 era nascosto in uno stanzino riservato ai giochi per un pubblico più adulto, ma è indubbio che, tra tutti i titoli finora presentati per la nuova console, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sia quello tecnicamente più avanzato, capace quindi di dare una prima idea delle possibilità hardware di Switch 2.

Portare Cyberpunk 2077 su Switch 2

Dato il numero di incomprensioni su questo argomento, da quanto tempo state effettivamente lavorando alla versione Switch 2 di Cyberpunk 2077?

Non possiamo condividere una tempistica precisa, ma diciamo solo che lavoriamo a questa versione di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition da molto più di sette settimane! La versione che abbiamo mostrato durante gli eventi Nintendo Switch 2 Experience è stata finalizzata sette settimane prima del primo evento, ed è da lì che è nata la confusione.

Nei panni di Johnny Silverhand, Keanu Reeves è <em>breathtaking</em> anche su Nintendo Switch 2

Rispetto alle versioni per Xbox One e PS4, quanto è stato complesso (o magari più semplice) sviluppare il gioco su Switch 2?

Ogni console presenta una serie unica di sfide, e Nintendo Switch 2 non è stata diversa, soprattutto perché si tratta di un hardware completamente nuovo. È difficile fare paragoni diretti, ma ci siamo divertiti molto a trovare soluzioni creative per sfruttare le funzionalità esclusive della Switch 2, come i controlli di movimento. Sul piano tecnico, il vero ostacolo è stato mantenere e valorizzare l'aspetto visivo di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition garantendo al contempo buone prestazioni, anche in modalità portatile. Tuttavia, il processore personalizzato NVIDIA, con tecnologie come DLSS e VRR, ci ha permesso di raggiungere questo obiettivo, e siamo stati felicissimi di vedere i giocatori apprezzare l'atmosfera vibrante e vissuta di Night City durante gli eventi in tutto il mondo.

Nello specifico di Switch 2, qual è stato l'aspetto più complicato dell'hardware e a quali compromessi tecnici siete dovuti scendere per far funzionare correttamente il gioco su questa piattaforma?

Portare l'esperienza completa di Cyberpunk 2077 su un dispositivo portatile è stata la nostra più grande sfida e al contempo il nostro obiettivo principale. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è stato sviluppato internamente da CD Projekt Red, con l'aiuto di Yigsoft per le funzionalità esclusive della piattaforma, ma Nintendo ci ha supportato lungo tutto il percorso, aiutandoci a sfruttare al massimo l'hardware della Switch 2. Siamo riusciti a ottenere una risoluzione di 1080p in tutte le modalità, tranne in quella portatile che gira a 720p ma con priorità al framerate. Ma, al di là dei dettagli tecnici, pensiamo che la versione Switch 2 di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sia davvero fantastica. La nostra missione era portare uno dei mondi di gioco più immersivi su Nintendo Switch 2, e crediamo davvero di esserci riusciti.

La demo di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition giocabile all'evento di Switch 2 era ambientata a Dogtown, forse l'ambientazione tecnicamente più impegnativa del gioco

Molti utenti apprezzano che abbiate scelto di includere il gioco completo e i DLC su una sola cartuccia invece di usare una scheda con chiave di gioco, presumibilmente la soluzione più economica. Puoi dirci qualcosa di più su questa decisione?

Era davvero molto importante per noi, onestamente. Lo avevamo fatto anche con The Witcher 3: Wild Hunt su Nintendo Switch, ma anche ai nostri lanci su altre piattaforme o addirittura al primo The Witcher del 2007. In realtà, si può andare anche più indietro, a quando CD Projekt Red localizzava e distribuiva giochi senza ancora svilupparli! Abbiamo sempre cercato di offrire ai giocatori il massimo valore possibile quando acquistano un nostro titolo. Questo si riflette anche in piccoli extra, come inserire qualche contenuto bonus nella confezione fisica di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition per Nintendo Switch 2, ma soprattutto nel fatto che il gioco completo è sulla cartuccia. Vogliamo semplicemente che chi compra i nostri giochi ottenga il massimo valore. È vero che usare una game-key card avrebbe avuto dei vantaggi per noi sviluppatori, ma volevamo offrire ai giocatori la miglior esperienza possibile, quindi abbiamo scelto di inserire il gioco completo sulla cartuccia.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition su Switch 2 sarà un benchmark tecnico per la console Nintendo

Molte persone considerano Cyberpunk 2077 il titolo più impressionante mostrato finora su Switch 2. Quanto è importante per voi essere presenti al lancio e cavalcare l'entusiasmo del debutto della nuova console?

Il fatto che Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sia un titolo di lancio è molto importante per noi, sicuramente, ma è anche incredibilmente emozionante. Il lancio di una console è uno dei momenti più iconici nel mondo dei videogiochi, e questo è il nostro primo lancio ufficiale come azienda! Anche noi siamo giocatori, quindi siamo davvero entusiasti di far parte di tutto questo entusiasmo. Per la demo del gioco abbiamo scelto Dogtown proprio perché è l'area più impegnativa in termini di prestazioni in Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Crediamo davvero in questo gioco e in come gira su Nintendo Switch 2, quindi volevamo presentarci al meglio con questa demo e mostrare chiaramente di cosa sono capaci il gioco e l'hardware.

Altri studi avrebbero forse affidato completamente la conversione a team esterni. Quanto era importante per voi mantenere lo sviluppo di Cyberpunk 2077 per Switch 2 internamente?

Questo riprende un po' una risposta precedente, ma per essere onesti, eravamo davvero entusiasti di mettere le mani sulla Nintendo Switch 2. Dal momento in cui Nintendo ci ha mostrato l'hardware, eravamo tutti determinati a sviluppare qualcosa per quella piattaforma, anche prima di aver preso una decisione ufficiale come azienda!