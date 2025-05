Il team di Cyberpunk 2077 dice al mondo di non sottovalutare le edizioni fisiche: il pubblico le vuole

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è uno dei tanti giochi di terze parti per Nintendo Switch 2 in arrivo ed è interessante per una serie di motivi. Uno di questi è il fatto che verrà pubblicato con tutti i contenuti sulla cartuccia. Non sarà una "Game-Key Card", ovvero non chiederà download per essere utilizzato, a differenza di molti altri videogiochi.

Non si tratta di una scelta causale, ovviamente, in quanto per il team è importante difendere il "vero" formato fisico.