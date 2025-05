Tra i film e le serie TV più visti su Netflix vi è anche I Due Papi, per ovvi motivi

Come ogni settimana, Netflix ha reso disponibile la nuova classifica dei film e delle serie TV più visti sulla piattaforma, precisamente tra il 28 aprile e il 4 maggio. Iniziamo vedendo la Top 10 delle serie:

L'eternauta - Stagione 1 You - Stagione 5 The Four Season - Stagione 1 Asterix e Obelix: Il Duello dei capi - Mini serie Il giardiniere - Mini serie Ransom Canyon - Stagione 1 Glaskupan: La cupola di vetro - Mini serie You - Stagione 1 Adolescence - Mini serie Black Mirror - Stagione 7

Le novità della settimana sono L'eternauta, The Four Seasons e la serie di Asterix e Obelix. You Stagione 5 ha già perso la prima posizione, ma il pubblico ha chiaramente deciso di ripartire dalla prima, visto che è tornata in Top 10. Adolescence sta per abbandonare la classifica dopo due mesi di permanenza, non poco, mentre Black Mirror dopo un solo mese pare già pronto a lasciare la Top 10.