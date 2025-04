Il trailer di Mercoledì Stagione 2 svela due date di uscita: la serie TV di Netflix sarà spezzata a metà

Il trailer di Mercoledì Stagione 2

L'informazione è stata condivisa tramite i social media, come potete vedere nel tweet che trovate poco sotto, che include anche il trailer.

Il trailer mostra il ritorno di Mercoledì alla Nevermore Academy, che lei descrive come "un ritorno sulla scena di un crimine... so già dove sono sepolti i corpi". Ci sono bambole inquietanti, creature misteriose e un grande mostro da affrontare.

Emma Myers torna nel ruolo di Enid Sinclair, la colorata coinquilina licantropa di Mercoledì, e possiamo vedere per la prima volta Joanna Lumley (Absolutely Fabulous - Il film) nel ruolo del nuovo membro della Famiglia Addams, la Nonna, e al personaggio di Steve Buscemi (Le iene, Fargo, Il grande Lebowski).

Inoltre, in questa stagione ci saranno varie guest star, cominciando da Lady Gaga, ma anche Haley Joel Osment (il bambino de Il sesto senso, per capirci) e Christopher Lloyd (Doc Brown da Ritorno al futuro), Lloyd è stato Zio Fester nel film nel 1991 e del 1993, ma ritornerà in un altro ruolo visto che in questa serie TV lo Zio Fester è Fred Armisen.

Mercoledì fa parte delle serie che Netflix aveva rimandato al 2025, insieme a Stranger Things e non solo.