Netflix rimanda al 2025 Stranger Things, Mercoledì e tante altre serie

Come vi abbiamo già segnalato, Netflix ha condiviso un trailer che mostra le serie TV in arrivo nel 2024, che comprende anche il teaser per Squid Game Stagione 2 e Cobra Kai Stagione 6 . Questo video, però, ci aiuta anche a capire quali sono le serie che sono state programmate al 2025:

La situazione delle serie di Netflix per il 2025

In un report, Deadline conferma che la quinta e finale stagione di Stranger Things ha iniziato la produzione a inizio gennaio 2024. Mercoledì (che sarà più horror), invece, inizierà la produzione nel tardo aprile. Anche One Piece non è ancora in produzione.

Le serie Il colore delle magnolie, Ginny & Georgia e Virgin River non richiedono grandi post-produzioni quindi dovrebbero avere bisogno di meno tempo, ma ci sono altri fattori che le fanno rallentare, come il clima: Virgin River non potrà essere girato fino all'arrivo della primavera a Vancouver.

Inoltre, il doppiaggio e la creazione dei sottotitoli in molteplici lingue rallenta la produzione e la distribuzione.