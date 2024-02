Squid Game Stagione 2: il primo teaser trailer è stato svelato da Netflix

Ricoridamo che la Stagione 2 di Squid Game sarà disponibile nel 2024 , come da poco confermato da Netflix. Non sappiamo molto per ora, ma questo breve filmato permetterà agli appassionati di farsi una prima idea di quello che possono aspettarsi.

Squid Game, la prima stagione

La prima stagione di Squid Game era incentrata su un uomo di nome Seong Gi-hun, un giocatore d'azzardo e padre divorziato che viene contattato per una serie di giochi che culminano con un enorme premio in denaro. Accetta l'offerta solo per ritrovarsi in un luogo misterioso con altre 455 persone, tutte in difficoltà economiche. I giocatori sono costretti a mettere in gioco la propria vita nella speranza di vincere miliardi di dollari, e Squid Game segue Gi-hun mentre cerca di vincere e di scoprire le menti che si celano dietro a questo piano perverso.

Parlando invece della genesi produttiva di Squid Game, sappiate che la serie risale al 2009. Il creatore, Hwang, ha avuto l'idea più di dieci anni fa, ma non è riuscito a trovare nessuno studio disposto a produrre Squid Game. Solo nel 2019 Netflix si è interessata alla storia. Oltre alla serie TV, esiste anche una sorta di spettacolo a tema.