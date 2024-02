Avowed include tante razze ma fa scegliere solo tra umani ed elfi: Obsidian spiega perché

Per quanto riguarda la storia , spiega Patel in un'intervista a IGN USA, è perché il giocatore di Avowed è un rappresentante dell'Impero di Aedyr, composto prevalentemente da umani ed elfi. Chi ha familiarità con la lore di Pillars of Eternity riconoscerà che si tratta di un elemento canon, che ha plasmato gran parte della cultura di tale regione.

Avowed - il nuovo GDR di Obsidian - si svolge a Eora, nell'universo narrativo di Pillars of Eternity. È un mondo vario, con diverse razze, ma Avowed permette di scegliere solo umani o elfi quando si personalizza un personaggio, a differenza di quanto accadeva in Pillars of Eternity. Perché?

Il problema pratico delle razze di Avowed

Non si poteva quindi realizzare una trama che permettesse di scegliere qualsiasi razza? Patel spiega che vi è anche un problema pratico:

"Vogliamo assicurarci che l'esperienza che offriamo sia fluida, naturale e ben ritmata per il giocatore", dice. "E uno degli aspetti delle specie di Pilastri che credo sia molto più facile da tenere in considerazione in un gioco isometrico è proprio la variazione delle dimensioni. Ci sono gli aumaua, gli umani e gli elfi che hanno più o meno la stessa scala, e poi ci sono gli orlani e i nani che sono un po' più piccoli. E per ognuno di questi, soprattutto in prima persona, si regola l'altezza della capsula del personaggio e la posizione delle sue armi rispetto ai nemici, il modo in cui i colpi impattano sui nemici e il modo in cui i colpi arrivano su di loro. Ovviamente non è impossibile risolvere questi problemi, ma si tratta sempre di fare delle scelte e di scegliere le priorità e lo sviluppo".

In altre parole, creare personaggi completamente diversi in un gioco in prima persona d'azione è molto più complesso rispetto a farlo in un gioco isometrico. Tutti gli elementi, come gli ambienti e i nemici, sono calcolati in base alle dimensioni del personaggio e cercare di creare un gioco adatto a un nano o a un elfo è molto più complesso di quanto si pensi. Il team di Avowed ha preferito non investire in tale direzione per assicurarsi un gioco di qualità migliore.

