Avowed sarà più simile a Skyrim o a Fallout New Vegas? Obsidian risponde

Cosa significa? Avowed si focalizzerà di più sul proporre al giocatore un percorso principale, dandogli ritmo e una struttura più chiara, senza limitare per questo i contenuti secondari e la libertà d'azione. Evita però di far perdere il giocatore in una mappa enorme dove spesso manca uno scopo più grande.

Uno dei grandi giochi del 2024 di Xbox è Avowed , prossimo gioco di Obsidian. Stiamo pian piano scoprendo nuovi dettagli sul GDR d'azione, ma ovviamente i giocatori vorrebbero sapere ancora di più per riuscire a immaginare nel dettaglio che tipo di esperienza possono aspettarsi. Se può aiutare, Obsidian afferma che vogliono rendere Avowed più simile a Fallout New Vegas che a Skyrim .

Le parole esatte di Obsidian su Avowed

"Almeno per me, i giochi che colpiscono di più in termini di esperienze di gioco di ruolo davvero valide non sono così aperti da farti sentire alla deriva come giocatore", spiega Carrie Patel, game director di Avowed. "Non dovresti ritrovarti a dire 'questo è un meraviglioso sandbox, ma sto solo costruendo i miei castelli di sabbia qui senza un senso più ampio di scopo o identità'. Penso che Avowed si adatti assolutamente alla 'personalità' di Obsidian".

"Abbiamo un percorso principale strutturato e vogliamo che qualsiasi vincolo imposto al giocatore sia accompagnato da un buon senso del ritmo. C'è una spinta e un'attrazione per cui, anche se abbiamo impostato questo percorso davanti al giocatore, gli diamo abbastanza spunti e idee lungo la strada da farlo sentire anche l'autore della propria storia".

"Nel 2024 è difficile sfuggire a qualche paragone con Skyrim se si sta realizzando un RPG d'azione fantasy in prima persona", spiega Patel a PCGamesN. "Ma credo che il modello a cui abbiamo guardato internamente sia quello di costruire Avowed come la nostra interpretazione fantasy di The Outer Worlds, non con lo stesso tono, ma con una struttura simile del mondo e in termini di portata".

"Per noi si tratta di avere un'esperienza più mirata, qualcosa che sembri un po' più curata. Possiamo inserire un'idea più specifica. Il nostro mondo comprende zone che non sono certo piccole, ma certamente più limitate rispetto a una mappa enorme che si può percorrere dall'inizio alla fine in diverse ore. Questo ci permette di essere un po' più strutturati."

"Credo che ci sia un certo appetito per i giochi di ruolo di grandi dimensioni con una grande mappa aperta", continua Patel, "ma anche per i giochi più curati, che però mantengono questi elementi di scelta, costruzione del personaggio e progressione. Sono entusiasta di vedere cosa possiamo fare come studio per mescolare questi elementi".

"È una via di mezzo tra il sandbox e qualcosa di più curato, e credo che abbiamo fatto un buon lavoro nel trovare questo equilibrio", spiega il direttore del gameplay Gabe Paramo. "Per esempio, in Avowed ci sono creature in cui ci si può imbattere che forse non si è pronti ad affrontare, ma forse si è trovata un'abilità che aiuta a manipolare quella creatura, e poi si ottiene un oggetto. Avete trovato qualcosa, grazie all'esplorazione, che potete usare in altri tipi di incontri. Penso che New Vegas sia anche pieno di quei momenti in cui non vogliamo tenere in pugno il giocatore, ma comunque, se i giocatori hanno le capacità, possono comunque sconfiggere questi momenti".

"Penso che New Vegas faccia un lavoro meraviglioso nel costruire l'esperienza del giocatore non solo attraverso il percorso principale, ma anche attraverso le missioni secondarie e i segreti che si possono scoprire nel mondo", continua Patel. "C'è un ottimo equilibrio tra coerenza e varietà. Si vuole che i giocatori sperimentino la novità e la sorpresa, ma ci si deve anche assicurare che tutti questi microelementi che si stanno mettendo insieme portino il giocatore verso la stessa esperienza coesiva".

"Una cosa interessante da vedere, e come giocatore mi piace molto, è che questi confini di genere sono sempre più sfumati. Arrivate nelle Living Lands e in Avowed con un ruolo molto specifico da parte dell'Impero, ma sta a voi scegliere come seguirlo esattamente".

Ricordiamo infine che Avowed non permetterà di fare una "partita pacifista": si dovrà per forza uccidere.