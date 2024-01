Destiny 2: un gioco di genere 'simulatore di appuntamenti' è stato creato da Bungie

Destiny 2 è un FPS MMO, ma potrebbe essere anche qualcosa di diverso, come un Dating Sim, ovvero un simulatore di appuntamenti. Non è una nostra strana idea, ma qualcosa di reale, anche se probabilmente non potrete mai giocarlo. Alcuni sviluppatori di Bungie hanno infatti creato un Dating Sim a tema Destiny 2.

In una recente intervista che rifletteva sull'attuale Season of the Wish, un gruppo di sviluppatori di Destiny 2 ha risposto a una domanda sulle modalità di gioco all'interno dell'MMO e su un recente aumento dei contenuti in stile roguelike. Il designer Clayton Kisko ha dichiarato che il team è soddisfatto dell'accoglienza riservata ai contenuti in stile roguelike in generale, e che altri contenuti di questo tipo sono "assolutamente in programma e qualcosa che vogliamo continuare a esplorare" mentre gli sviluppatori sperimentano diversi generi e ritmi di gioco.

Il responsabile delle pubbliche relazioni dell'intervista ha poi chiesto scherzosamente se questi generi sperimentali includessero una simulazione di appuntamenti, aggiungendo rapidamente: "Non rispondete a questa domanda". Il lead narrative designer Jonathan To ha però risposto e ha detto: "Abbiamo, come si dice, delle game jams, e cose del genere sono state fatte in game dev jams all'interno di Bungie".