Hooked on You a sorpresa è disponibile su Steam da ora, è il dating sim di Dead by Daylight

A sorpresa, Hooked on You, il dating sim con protagonisti quattro killer di Dead by Daylight, è disponibile da ora per i giocatori PC su Steam al prezzo di 9,99 euro. L'annuncio è arrivato durante il Behaviour Beyond 2022, dove per l'occasione è stato mostrato il primo video gameplay ufficiale di questo insolito spin-off, che potrete visualizzare nel player qui sotto.

Hooked on You è ambientato nell'Isola dei Furiosi (un nome che è tutto un programma), location balneare da sogno in cui vivremo giornate spensierate con lo Spettro, la Cacciatrice, lo Spirito e il Cacciatore, ovvero 4 dei tanti killer di Dead by Daylight che sotto un aspetto minaccioso e macchie di sangue, nascondo a quanto pare un lato tenero e un "grande desiderio di amore e romanticismo".

Come ogni buon dating sim che si rispetti potremo ovviamente flirtare con i killer per fare breccia nei loro tenebrosi cuori, scegliendo tra le varie opzioni a disposizione nei dialoghi e affrontando una serie di mini-giochi, come il gioco della bottiglia. Non sappiamo cosa potrebbe succedere selezionando le risposte "sbagliate", ma supponiamo che potrebbe scapparci il morto.

"Hai mai desiderato farti un drink con lo Spettro? O magari, che so, portare fuori la Cacciatrice, passare del tempo con lo Spirito o scoprire che cosa fa davvero scattare il Cacciatore? Ora ne hai l'occasione! ", recita la descrizione ufficiale.

"Ti diamo il benvenuto sull'Isola dei Furiosi. I tuoi compagni sono quattro killer sexy da morire che, sotto un aspetto letale e minaccioso, nascondono un grande desiderio di amore e romanticismo. Flirta con loro, conquista i loro cuori e svela segreti oscuri. Troverai il vero amore, stringerai qualche amicizia o finirai tra le braccia... della morte? A te la scelta."