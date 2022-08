Meet Your Maker annunciato con trailer dal team di Dead by Daylight

Meet Your Maker è stato annunciato con un trailer da Behaviour, il team autore di Dead by Daylight: si tratta di un mix fra sparatutto e building game, in arrivo nel 2023 su PC, PlayStation e Xbox.

Presentato durante l'event Behaviour Beyond insieme a Hooked on You, il dating sim con i sexy killer di Dead by Daylight, Meet Your Maker ci mette al comando della Chimera: un guerriero costruito apposta per salvare la vita sulla Terra, o ciò che ne rimane se consideriamo lo scenario post-apocalittico del gioco.

Il nostro obiettivo sarà quello di costruire e fortificare avamposti al fine di estrarre e proteggere materiale genetico. "Infiltrati e sconfiggi gli avamposti degli altri giocatori per raccoglierne di più. Adattati, migliora ed evolviti... o muori nel tentativo", si legge nella sinossi ufficiale.

"Costruisci un labirinto di subdole trappole mortali progettate per attrarre, raggirare e uccidere i giocatori intrusi. Combina una vasta gamma di blocchi, trappole e guardie personalizzabili. Pre-registra percorsi di pattugliamento personalizzati delle tue guardie con l'innovativo sistema di registrazione IA."

"Condividi i tuoi avamposti e guarda i giocatori che li affrontano. Raccogli ricompense da chi muore, impara a rafforzare la tua creazione dagli attacchi e cerca di non perdere progressi o risorse a causa di un'incursione."

"Metti alla prova la tua determinazione, la tua arguzia e i tuoi riflessi saccheggiando gli avamposti degli altri giocatori in modo tattico. Entra, prendi il materiale genetico e cerca di sopravvivere."

"Ottieni un vantaggio scegliendo la giusta attrezzatura (da mischia, a distanza, difensiva), i miglioramenti e i materiali di consumo in base alla tua sfida o al tuo stile di gioco. Fai un passo avanti a ogni tentativo. Rivela una nuova strategia a ogni morte. Domina tutti gli avamposti che ti ostacolano."

"Unisci la tua creatività a quella di un amico e costruite insieme, oppure unite le forze per saccheggiare gli avamposti come una squadra di due persone. Guarda i saccheggiatori mentre sfidano i tuoi avamposti attraverso il sistema di replay e non perderti nessuna uccisione."

"Fai crescere la reputazione del tuo avamposto con il feedback della comunità, mentre i saccheggiatori assegnano i riconoscimenti che meglio descrivono la tua creazione. Trova facilmente gli amici e i tuoi costruttori preferiti con l'apposito menu e gioca con i loro avamposti in qualsiasi momento."