Marvel: EA lavora a un gioco su Iron Man oltre a quello di Black Panther, per Tom Henderson

Secondo le fonti di Tom Henderson, Electronic Arts sta lavorando a un gioco con protagonista Iron Man, il celebre supereroe della Marvel. La soffiata dell'insider è arrivata in risposta all'indiscrezione lanciata pochi giorni fa da Jeff Grubb, che ha affermato che la compagnia ha in cantiere un altro titolo su licenza oltre a Black Panther.

Con un Tweet, il giornalista e insider videoludico ha affermato di aver sentito dei rumor secondo cui l'altro gioco in sviluppo da EA è basato su Iron Man, ma di non essere in possesso di abbastanza informazioni per realizzare uno dei suoi classici report.

Tom Henderson è uno degli insider più noti del panorama videoludico e in particolare negli ultimi mesi ha "azzeccato" molte indiscrezioni, in particolare quelle legate ai giochi Ubisoft, Activision ed EA. Si tratta dunque di una fonte tutto sommato molto affidabile, ma in questo caso è lui stesso ha suggerire di prendere con le pinze la sua ultima soffiata, promettendo di condividere un report approfondito se e quando riceverà informazioni più concrete riguardo questo presunto progetto con protagonista Iron Man.

Per quanto riguarda il presunto gioco su Black Panther, stando ai dettagli svelati da Jeff Grubb potrebbe trattarsi di un open world single-player sviluppato da un nuovo studio guidato da Kevin Stephens, ex-VP di Monolith.