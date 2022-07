Black Panther: prime informazioni sul nuovo gioco da Jeff Grubb, in un leak [aggiornata]

Come aveva anticipato, Jeff Grubb ha parlato del nuovo gioco dedicato a Black Panther. Secondo quanto indicato dal giornalista tramite il proprio podcast, il progetto dovrebbe avere il nome in codice "Rainier". Si tratterebbe di un gioco single player e open world, nel quale il giocatore diventa il nuovo Black Panther.

Pare inoltre che lo sviluppo non sia in mano ad Amy Henning (che sta lavorando a un gioco Marvel: quale? Dovremo attendere per scoprirlo), ma sia in sviluppo presso un nuovo studio guidato dall'ex-VP di Monolith, Kevi Stephens. Sarà invece pubblicato da Electronic Arts. Per il momento il gioco è nelle prime fasi di sviluppo, quindi è credibile che ci vorrà del tempo prima di poter scoprire qualcosa di nuovo e di ufficiale.

Come sempre, ricordiamo che stiamo parlando di rumor, non di informazioni ufficiali. Grubb è di norma preciso, ma è possibile che qualcosa cambi nel corso dello sviluppo e che queste informazioni non siano più precise al momento dell'annuncio.

Notizia originale: Tramite un tweet, il noto giornalista e leaker Jeff Grubb ha affermato che nel proprio prossimo podcast parlerà di un (possibile) nuovo gioco dedicato a Black Panther. Il suo messaggio è arrivato in risposta alla pubblicazione del trailer di Black Panther Wakanda Forever.

Grubb non ha detto nulla di concreto su questo possibile gioco di Black Panther e, per il momento, non è chiaro se il giornalista abbia accesso a delle informazioni concrete o se semplicemente abbia deciso di speculare sulla possibilità che tale supereroe Marvel riceva il proprio videogioco.

Non sarebbe una stranezza, visto che Marvel sta dando in licenza tutti i propri eroi (come Spider-Man e Wolverine) o gruppi di eroi (come gli Avengers o i Guardiani della Galassia), ma per il momento non abbiamo informazioni ufficiali su un gioco di Black Panther, ricordiamolo.

Una possibilità è che il gioco di Black Panther sia il videogame in sviluppo presso Amy Henning e il team di Skydance New Media. Sappiamo che la creatrice di Uncharted sta realizzando un "gioco d'avventura e d'azione blockbuster, fondato sulla narrazione e con una storia originale, che ha luogo nell'universo Marvel".

Ricordiamo infine che Black Panther è già apparso in vari videogiochi. Tra i più recenti possiamo citare Fortnite e, soprattutto, Marvel's Avengers, dove ha ricevuto la propria espansione.

Ora non ci resta che attendere nuove informazioni su Black Panther. Nel frattempo, ecco il trailer del film.