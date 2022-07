The Art of God of War Ragnarok ha una data di uscita, ecco la cover e la Deluxe Edition

The Art of God of War Ragnarok, un volume a colori dedicato al gioco di Santa Monica Studio, ha ora una data di uscita, perlomeno per gli Stati Uniti: parliamo del 29 novembre 2022. Saranno pubblicate due edizioni, una base a 49.99 dollari e una Deluxe a 129.99 dollari. È edito da Dark Horse.

Qui sotto potete vedere la copertina del libro The Art of God of War Ragnarok. L'immagine mostra Kratos, Atreus e Freya, in un'istantanea di uno scontro che avviene in corsa sopra una slitta.

Copertina del libro The Art of God of War Ragnarok

Per quanto riguarda invece la Deluxe Edition, si tratta di un'edizione unica, che include una copertura in falsa pelle e due litografie dedicate agli protagonisti di God of War Ragnarok. Come detto, costa 129.99 dollari: si tratta di un prezzo nettamente più alto rispetto alla versione base.

The Art of God of War Ragnarok Deluxe Edition

Al momento della scrittura di questa notizia, i volumi sono disponibili solo sulla versione USA di Amazon, ma crediamo che arriveranno presto anche sulla versione italiana, anche se probabilmente The Art of God of War Ragnarok sarà commercializzato unicamente in versione inglese anche nella Penisola

Parlando di God of War Ragnarok, pare che il gioco sarà il prossimo a subire un leak, secondo Nick Baker, che teme che PlayStation abbia problemi di sicurezza interna.