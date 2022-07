The Lord of the Rings Gollum: data di uscita rimandata, ecco le informazioni ufficiali

Daedalic Entertainment e NACON hanno annunciato che The Lord of the Rings: Gollum è stato rimandato "di qualche mese". Non vi è quindi una data di uscita precisa per il gioco d'avventura dedicato all'ex-hobbit. È possibile che dovremo attendere anche fino all'inizio del 2023.

La dichiarazione ufficiale recita: "Daedalic Entertainment e NACON desiderano ringraziare tutti i giocatori per la pazienza e il sostegno dimostrati finora. Negli ultimi anni, il team ha lavorato duramente per condividere la nostra visione di una storia straordinaria, ambientata in un mondo mozzafiato, pieno di magia e meraviglia. Siamo impegnati a soddisfare le aspettative della nostra comunità e a scoprire la storia non raccontata di Gollum in modo da onorare la visione di J.R.R. Tolkien. Detto questo, per offrire la migliore esperienza possibile, abbiamo deciso di posticipare l'uscita de The Lord of the Rings: Gollum di qualche mese. Vi aggiorneremo sui tempi esatti nel prossimo futuro. Daedalic e NACON sono grati alla loro appassionata comunità e saranno felici di condividere presto con loro questa avventura unica."

Come avete letto, per il momento tutto quello che sappiamo è che scopriremo tra un po' quando il gioco sarà pubblicato. Come sempre, le motivazioni ufficiali sono legate alla volontà di ottimizzare il gioco è migliorarne la qualità.

The Lord of the Rings Gollum

The Lord of the Rings: Gollum uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. La precedente data di uscita era il 1 settembre 2022.