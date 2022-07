PlayStation: problemi di sicurezza, il prossimo leak sarà su God of War Ragnarok, per Baker

Nick Baker - cofondatore di Xbox Era - ha affermato nel proprio podcast che Sony PlayStation potrebbe avere attualmente dei problemi con la sicurezza interna e afferma anche che il prossimo a subire un leak potrebbe essere God of War Ragnarok.

Baker afferma che la notevole quantità di leak legati a prodotto di Sony PlayStation lo ha stupito e questo lo ha spinto a pensare che vi siano alcuni problemi con la sicurezza interna. Inoltre, ha affermato: "Potrei ricevere alcune informazioni da un certo tizio greco arrabbiato che si sta dilettando con la mitologia norrena a un certo punto, non saprei". Si tratta di un chiarissimo riferimento a God of War Ragnarok e al fatto che potrebbe essere il prossimo leak. Questo ovviamente non vuol dire che Baker riesca a mettere le mani in anticipo su informazioni legate a God of War Ragnarok e, anche nel caso nel quale accada, non è detto che le condivida.

Recentemente anche un'altra fonte ha parlato del fatto che Sony sta subendo leak da più direzioni: parliamo di Therabbidscot - moderatore di GamingLeaksandRumours - ha affermato che "Da quanto ci è stato indicato, non c'è un unica fonte che sta facendo leak, ma ce ne sono numerose, e inoltre pare che Ragnarok sia credibile" come prossimo leak.

Kratos di God of War Ragnarok

Ovviamente, parliamo di rumor e speculazioni, ma le conferme non mancano, come il recente leak di The Last of Us Parte 1 per PS5, poi seguito da un video ufficiale e completo. In tal caso, si tratta "solo" di un vecchio gioco riproposto e gli spoiler narrativi sono nulli per molti giocatori, ma - nel caso di God of War Ragnarok - un leak potrebbe rovinare l'esperienza a molti fan.

Non ci resta altro da fare se non attendere e vedere come si evolverà la situazione.