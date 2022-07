The Last of Us Parte I: lungo video gameplay racconta come il gioco è stato ricreato per PS5

Naughty Dog e PlayStation Studios hanno pubblicato un trailer ufficiale di The Last of Us Parte I per PS5. Si tratta di un video gameplay che spiega in che modo gli sviluppatori hanno ricreato l'avventura di Joel ed Ellie per la console di attuale generazione.

Shaun Escayg - Creative Director - e Matthew Gallant - Game Director - hanno spiegato tramite il PlayStation Blog che "sebbene Last of Us Part I sia in grado di renderizzare in 4K nativo a 30 FPS o in 4K dinamico a 60 FPS, e presenti elementi fondamentali di PS5 come il feedback aptico del controller wireless DualSense, i grilletti adattivi e l'audio 3D, è chiaro che c'è molto di più di un semplice aumento della risoluzione e del framerate: si tratta di una revisione completa."

"Dalla direzione artistica ai modelli dei personaggi, l'intero The Last of Us Parte I è stato ricostruito da zero per sfruttare le capacità grafiche di nuova generazione, consentendo a questo gioco di raggiungere la fedeltà visiva a cui lo studio aspirava quando ha creato questa esperienza. Il potente hardware della PS5 consente di ottenere una serie di vantaggi visivi, da una fisica più precisa con tonnellate di bumpables e chipables (i proiettili ora possono fare a pezzi il cemento e gli oggetti ambientali)

"I filmati ora passano senza soluzione di continuità al gameplay. La tecnologia Motion Matching fa sì che le animazioni dei personaggi siano più convincenti, intuitive e realistiche, aggiungendo un ulteriore livello di credibilità ai personaggi e alle loro interazioni con il mondo. Inoltre, i miglioramenti dell'intelligenza artificiale fanno sì che i personaggi abitino il mondo in modo più autentico e realistico, come ad esempio i personaggi alleati che navigano al riparo per evitare la visuale dei PNG nemici." Queste ultime parole ci fanno pensare che Ellie non correrà più in giro per le mappe sotto gli occhi dei nemici che, per questioni di gameplay, non possono individuarla.

La spiegazione continua con: "I miglioramenti sono tutti in nome di una maggiore immersività del gioco, ma non si fermano qui. Naughty Dog ha collaborato con la propria community per integrare alcune richieste dei fan, tra cui una modalità "permadeath", una modalità incentrata sulle speedrun e una serie di nuovissimi costumi sbloccabili per Joel ed Ellie. Il gioco offre inoltre oltre 60 opzioni di accessibilità, superando quanto lo sviluppatore era riuscito a offrire con The Last of Us Parte II, e include una nuova modalità di descrizione audio, che garantisce un gioco gratificante e inclusivo per tutti."

Ricordiamo che The Last of Us Parte I sarà disponibile su PS5 il 2 settembre 2022. Che ne pensate delle novità? I fan, dopo i leak, hanno già detto la propria e non sono contenti della mancanza di novità di gameplay.