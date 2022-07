PlayStation Plus Extra: un'esclusiva PS4 di Sony sta per essere rimossa dal servizio

Secondo quanto segnalato da pushsquare.com, il servizio PlayStation Plus Extra segnala tramite PS5 che un gioco esclusivo PS4 di Sony sarà presto rimosso dal servizio: parliamo di Killzone Shadow Fall Intercept, ovvero la modalità coop standalone di Killzone Shadow Fall. Potete vedere l'immane qui sotto che lo prova.

Killzone Shadow Fall Intercept di PS Plus Extra

Intercept per PS4 è stato pubblicato circa sei mesi dopo l'uscita del gioco regolare. Può essere utilizzato come DLC di Killzone Shadow Fall ma anche acquistato come gioco indipendente. Si tratta di un DLC di qualità, ovviamente esclusivo PlayStation, e ora sta per essere rimosso da PS Plus Extra, anche se non è chiaro il giorno esatto. Il gioco base, invece, dovrebbe rimanere disponibile.

Ufficialmente non sappiamo il motivo di questa rimozione: è strano che un vecchio DLC venga rimosso dal servizio, soprattutto poco dopo che è stato reso disponibile. PS Plus Extra vedrà la rimozione di giochi di terze parti come Red Dead Redemption 2 (20 settembre 2022), NBA 2K22 e WRC 10 (entrambi 31 agosto 2022), ma la situazione di Intercept è differente, in quanto è un gioco first party. Possibile che questa rimozione indichi che i server del gioco saranno presto chiusi?

Per il momento non possiamo saperlo, quindi non ci resta altro da fare se non attendere più informazioni da parte di Sony. Diteci, avete intenzione di giocare a Killzone Shadow Fall Intercept tramite PS Plus Extra?