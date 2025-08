Capcom Fighting Collection 2 riceverà un nuovo update gratuito la prossima settimana

Capcom continua a supportare la sua raccolta di picchiaduro con un nuovo update gratuito per Capcom Fighting Collection 2, annunciato per la prossima settimana e precisamente per il 7 agosto, portando con sé diverse aggiunte tra personaggi, modalità, contenuti bonus e altro.

Si tratta di un aggiornamento che riguarda gli otto giochi all'interno della raccolta, e comprende l'aggiunta di nuovi personaggi, nuove modalità, l'applicazione di alcune modifiche e miglioramenti in termini di quality of life e varie altre cose.

Capcom Fighting Collection 2 ha peraltro ricevuto di recente un update per funzionare al meglio su Nintendo Switch 2 in retro-compatibilità, all'interno del programma di aggiornamenti che vengono pubblicati per estendere la funzionalità in questione, di cui abbiamo visto un'altra mandata proprio in questi giorni.