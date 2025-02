La data di uscita di Capcom Fighting Collection 2, la lista dei giochi inclusi e le nuove funzioni

La lista dei giochi della Capcom Fighting Collection 2

Capcom Fighting Collection 2 include i seguenti picchiaduro 2D:

Capcom vs SNK Millenium Fight 2000 Pro

Capcom vs SNK Millenium Fight 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 Upper

Ai quali si aggiungono i videogiochi picchiaduro 3D:

Power Stone

Power Stone 2

Project Justice

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein

Queste versioni includono sia la modalità cooperativa e competitiva locale, sia il multigiocatore online (classificato e casual). Non manca poi una modalità per giocatori inesperti che richiede un solo pulsante per giocare e varie opzioni per personalizzare la difficoltà. Ci saranno anche sfide al punteggio. Troverete poi una galleria con concept art e non solo, oltre a una modalità Allenamento e nuovi filtri visivi per ricreare l'effetto arcade e per cambiare le proporzioni dello schermo. Non manca poi una funzione di salvataggio per uscire e rientrare in qualsiasi istante nella modalità giocatore singolo.

