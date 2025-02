Capcom svela nuovi dettagli su trama e gameplay di Onimusha: Way of the Sword

Durante il Capcom Spotlight andato in onda questa sera, il publisher giapponese ha svelato nuovi dettagli su Onimusha: Way of the Sword, il nuovo capitolo della serie in arrivo durante il corso del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Tramite un messaggio degli sviluppatori, il producer Akihito Kadokawi e il game director Satoru Nihei, hanno offerto alcune informazioni su trama, ambientazioni e gli obbiettivi del team. Considerando i tanti anni passati dall'ultimo capitolo, Way of the Sword rappresenta l'occasione per riportare in auge la serie, tramite gli elementi del suo sistema di combattimento e le ambientazioni oscure caratteristiche del franchise, il tutto accompagnato tramite un comparto grafico moderno.