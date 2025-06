Onimusha: Way of the Sword torna mostrarsi con uno spettacolare trailer ma ancora senza data di uscita

Capcom è tornata a mostrare Onimusha: Way of the Sword in occasione della Summer Game Fest con uno spettacolare trailer che ha messo insieme qualche scena di gioco e alcune sezioni narrative per questo capitolo che segna il ritorno della storica serie ad ambientazione nipponica classica, con un periodo di uscita ancora molto vago.

A quanto pare, Onimusha: Way of the Sword arriverà su PC e console nel 2026, e questo è tutto quello che è dato sapere al momento, con una finestra di lancio decisamente ampia ma comunque quantomeno identificata a questo punto da Capcom, in attesa di ulteriori informazioni più precise.

In precedenza abbiamo visto un trailer del gioco allo State of Play dello scorso febbraio, e abbiamo anche saputo che non sarà open world e sarà slegato dai precedenti giochi, cosa che sembra essere confermata anche da questo nuovo trailer.