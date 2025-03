Onimusha: Way of the Sword non sarà open world e sarà slegato dai precedenti giochi

Il producer Akihito Kadowaki e il director Satoru Nihei hanno condiviso nuovi dettagli su Onimusha: Way of the Sword durante un'intervista con Famitsu, anticipando che probabilmente non riceveremo ulteriori novità per un po' di tempo, considerando che il titolo è previsto per il 2026.

Uno dei dettagli più interessanti è che la trama di Way of the Sword sarà completamente scollegata da quella dei precedenti capitoli e anche alcuni dettagli della lore sono stati completamenti rivisti. Il motivo è semplice: si tratta del primo Onimusha in 20 anni e di conseguenza molti giocatori non conoscono la storia dei precedenti episodi.