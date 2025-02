Onimusha: Way of the Sword si mostra allo State fo Play con un trailer focalizzato sul protagonista

Sony ha mandato in onda lo State of Play nella serata del 12 febbraio 2025; tra i vari giochi mostrati vi è stato spazio per Onimusha: Way of the Sword, che si è mostrato con un nuovo trailer.

Nel video possiamo vedere il nostro protagonista che cammina in un povero villaggio e sale una rampa di scale di pietra verso quello che pare un palazzo o un tempio, per venire poi circondato da mostri. Si passa poi a un po' di gameplay, con il personaggio che mette in mostra le proprie doti di spada, ma anche la sua capacità di usare l'ambiente per avvantaggiarsi, ad esempio spingendo i nemici verso delle torce o usando dei tavoli come armi da lancio.