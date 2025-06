Onimusha: Way of the Sword, Capcom ha impiegato anni per ottenere i diritti di immagine dell'attore Toshiro Mifune

Per chi non lo sapesse, Mifune è considerato uno degli attori giapponesi più importanti dello scorso secolo. Ha recitato in oltre 180 film, molti ambientati nel Giappone feudale, interprentando figure storiche famose. Una di queste è per l'appunto il samurai Miyamoto Musashi nella celebre Trilogia del Samurai uscita tra il 1954 e il 1956 , diventata una pietra miliare del cinema giapponese e internazionale. Insomma, utilizzare le sembianze di Mifune per il Miyamoto Musashi di Onimusha: Way of the Sword è un grande omaggio all'attore e una grandissima mossa di marketing da parte di Capcom.

In Onimusha: Way of the Sword introduce un nuovo protagonista basato su una versione romanzata di un vero personaggio storico, Miyamoto Musashi, considerato il più grande spaccino della storia giapponese, il cui volto è basato su quello del celebre attore Toshiro Mifune , deceduto nel 1997. Ciò tuttavia ha richiesto una lunga serie di trattative tra Capcom e la Mifune Production , che a quanto pare sono durate ben due anni.

Toshiro Mifune è perfetto per il ruolo di un "samurai coperto di sangue e fango"

In un'intervista con GameWatch, Satoru Nihei, il game director di Onimusha: Way of the Sword, e il producer Akihito Kadowaki hanno spiegato perché Capcom ha deciso di usare le sembianze di Mifune per il protagonista, svelando che ottenere i diritti d'immagine dell'attore ha richiesto ben due anni.

Per prima cosa, quando ho pensato a chi potesse interpretare il ruolo descritto dalla parola chiave "un giovane samurai coperto di sangue e fango che combatte ferocemente" nel film, ho pensato: "È lui. (Toshiro Mifune)"", ha detto Nihei. "Sembrava perfettamente adatto sia al sottotitolo del gioco (Way of the Sword) che al gameplay, e Mifune è una figura leggendaria a livello mondiale. Così ne ho parlato con il producer e abbiamo deciso di scegliere Mifune."

Toshiro Mifune nei panni di Musashi Miyamoto

Kadowaki ha aggiunto: "Era praticamente deciso fin dall'inizio, ma ci è voluto parecchio tempo per concludere ufficialmente la trattativa con Mifune Productions. Ci sono voluti circa due anni, e siamo riusciti a firmare il contratto ufficialmente intorno al 2022."

"Esistono già molte interpretazioni del personaggio di Musashi Miyamoto" ha spiegato Kadowaki, citando tra gli esempi Sengoku Basara e i precedenti capitoli della serie Onimusha. "Per questo motivo, siamo stati molto scrupolosi nel creare un Musashi del tutto nuovo come protagonista. E in quest'ottica, eravamo assolutamente determinati a usare il volto di Mifune per rappresentarlo. Considerata l'attenzione che abbiamo dedicato ai dettagli, siamo convinti che sia diventato un protagonista eccezionale per la serie."

Vi ricordiamo che Onimusha: Way of the Sword sarà disponibile nel corso del 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC. Di recente abbiamo rivisto in azione il gioco, grazie a un trailer mostrato durante il Summer Game Fest.