Due GPU GeForce RTX 5080 sono ora in sconto su Amazon: è il momento giusto per potenziare il vostro PC

Se volete fare un passo in avanti con la vostra postazione da gaming e siete alla ricerca di una GPU di qualità, allora abbiamo un paio di proposte per voi: due GeForce RTX 5080 sono ora in promozione tramite Amazon Italia. Parliamo di una Scheda Grafica GeForce RTX 5080 da 16 GB di PNY e di una NVIDIA GeForce RTX 5080 16G di MSI, rispettivamente a 1.297€ e 1.286€. Potete trovarle ai seguenti link o tramite i box poco sotto:

In entrambi i casi si tratta del miglior prezzo proposto ad oggi (la MSI è stata per meno di un'ora a un prezzo più basso quando è arrivata su Amazon, ma probabilmente prima che la pagina divenisse visibile per il pubblico).