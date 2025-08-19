0

Le ricariche del portafogli del PS Store di Instant Gaming in sconto sono perfette per le offerte Gamescom

Tramite Instant Gaming potete acquistare le ricariche del portafogli del PS Store a prezzo scontato, giusto in tempo per sfruttare le promozione del negozio di Sony a tema Gamescom.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/08/2025
Il logo di PS Store

Sono i giorni della Gamescom 2025 e PS Store ha messo a disposizione un sacco di sconti interessanti su grandi giochi. Risparmiare piace certamente a tutti e quindi il nostro suggerimento è di non pagare sul negozio di Sony direttamente con la vostra carta ma di usare le ricariche del portafogli del PS Store acquistate con uno sconto tramite Instant Gaming. Potete ad esempio ottenere 60€ pagando invece 54,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo è direttamente quello definitivo, visto che non si paga l'IVA sulle ricariche del PS Store. Il prodotto è disponibile in diversi tagli, da 10€ a 120€, ma quello da 60€ è il più conveniente in termini di promozione.

Come funziona la tessere di ricarica del PS Store

Prima di tutto, ovviamente, è necessario che compriate la Gift Card (o più di una) tramite Instant Gaming: si tratta di un processo rapidissimo visto che richiede giusto un minuto se avete già l'account. Il sito vi darà una sequenza alfanumerica per ogni ricarica comprata e tutto quello che dovete fare è copiarla nella funzione di Riscatto codici di PlayStation.

Un esempio di ricarica del portafogli di PS Store su Instant Gaming
Un esempio di ricarica del portafogli di PS Store su Instant Gaming

Potete farlo dalla console, oppure tramite il PS Store in versione browser su PC oppure con l'app mobile ufficiale: vi basta accedere al vostro account, andare nelle sue impostazioni e selezionare la voce del Riscatto codici. In un paio di clic i soldi saranno caricati sul vostro portafogli e potrete subito comprare ogni prodotto digitale presente sul PS Store.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le ricariche del portafogli del PS Store di Instant Gaming in sconto sono perfette per le offerte Gamescom