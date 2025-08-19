Le ricariche del portafogli del PS Store di Instant Gaming in sconto sono perfette per le offerte Gamescom

Sono i giorni della Gamescom 2025 e PS Store ha messo a disposizione un sacco di sconti interessanti su grandi giochi. Risparmiare piace certamente a tutti e quindi il nostro suggerimento è di non pagare sul negozio di Sony direttamente con la vostra carta ma di usare le ricariche del portafogli del PS Store acquistate con uno sconto tramite Instant Gaming. Potete ad esempio ottenere 60€ pagando invece 54,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo è direttamente quello definitivo, visto che non si paga l'IVA sulle ricariche del PS Store. Il prodotto è disponibile in diversi tagli, da 10€ a 120€, ma quello da 60€ è il più conveniente in termini di promozione.
Come funziona la tessere di ricarica del PS Store
Prima di tutto, ovviamente, è necessario che compriate la Gift Card (o più di una) tramite Instant Gaming: si tratta di un processo rapidissimo visto che richiede giusto un minuto se avete già l'account. Il sito vi darà una sequenza alfanumerica per ogni ricarica comprata e tutto quello che dovete fare è copiarla nella funzione di Riscatto codici di PlayStation.
Potete farlo dalla console, oppure tramite il PS Store in versione browser su PC oppure con l'app mobile ufficiale: vi basta accedere al vostro account, andare nelle sue impostazioni e selezionare la voce del Riscatto codici. In un paio di clic i soldi saranno caricati sul vostro portafogli e potrete subito comprare ogni prodotto digitale presente sul PS Store.