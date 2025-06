Chrono Odyssey: abbiamo provato l’ambizioso MMO coreano

Nelle nostre poche ore a disposizione, abbiamo interagito con tanto crafting e relativo farming, risorse divise in livelli (ognuna con il suo strumento di estrazione separato come nei survival), armi che richiedono tanto investimento di tempo per progredire e una curva di apprendimento molto ripida per quanto riguarda i boss. Tutte queste, se inserite in un sistema coerente , potrebbero essere ottime notizie per i fan del genere, o una lista interminabile di ostacoli al divertimento: sappiamo ancora troppo poco per delineare un quadro coerente.

Chrono Odyssey è per chi ama gli MMO davvero massicci: quei mondi in cui buttarsi per migliaia di ore e avere sempre qualcosa da fare. Questa è la promessa degli sviluppatori, i coreani di Chrono Studio, e la nostra prova dei contenuti in arrivo con la beta prevista dal 20 al 22 giugno ci fa dire che il progetto sembra sulla buona strada.

Come New World, ma meglio

New World ha ricevuto molte critiche per come ha gestito diversi aspetti fondamentali del genere MMO e per i suoi problemi tecnici, ma questo non vuol dire che tutte le sue idee fossero da buttare via, anzi. Senza il coraggio di New World non ci sarebbero diversi sistemi di gioco che hanno contraddistinto in positivo il nostro tempo insieme a Chrono Odyssey.

Ci è voluto molto poco a individuare i molti riferimenti ai sistemi di New World che gli sviluppatori hanno messo in Chrono Odyssey

L'estetica, le doppie armi, l'enfasi sul raccogliere e combinare le risorse sono solo alcune delle ispirazioni palesi prese a piene mani dall'MMO di Amazon Game Studios. La grande differenza è che Chrono Odyssey perde lo spirito colonialista pionieristico di New World in favore di un'atmosfera dichiaratamente medievaleggiante che mette il giocatore nel ruolo di un protettore.

In un mondo fantasy chiamato Setera, ci sono ad attendervi invasioni di alieni interdimensionali e una misteriosa emissaria che vi conferirà il Chronotector, un dispositivo capace di manipolare il tempo. Noi non abbiamo avuto molte occasioni di usarlo perché è pensato per riplasmare i campi di battaglia cambiando epoca (così da avere nuove risorse) e per dare a chi gioca nuove abilità. Il potenziamento che abbiamo provato ci ha permesso di fermare nel tempo un bersaglio così da colpirlo più facilmente, un'abilità utile che, come tutte le altre in questa sezione, dovrebbe essere disponibile per tutte le classi.

Alcuni ambienti di gioco hanno un sapore molto generico, speriamo che il gioco riesca a caratterizzarsi maggiormente in tempo per l'uscita

L'atmosfera è azzeccata tra decadenza, corruzione, auree dorate e battaglie coi boss sanguinolente, ma non possiamo non notare quanto molti oggetti di gioco sembrano usciti direttamente dal catalogo di Unreal Engine 5 e quindi risultino molto anonimi. Essendo ancora abbastanza lontani dall'uscita è probabile che ci siano ancora diversi asset temporanei, sarebbe un vero peccato vedere un gioco così ambizioso accontentarsi dello standard minimo.