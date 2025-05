Chrono Odyssey potrà presto essere provato con un beta test: nuovo trailer per lo spettacolare MMORPG

L'editore Kakao Games e il team di sviluppo Chrono Studio hanno annunciato un nuovo beta test per Chrono Odyssey previsto a giugno, che consentirà a una certa quantità di giocatori di provare in anteprima questo spettacolare MMORPG, che è tornato anche a mostrarsi per l'occasione con un nuovo trailer .

Un MMORPG epico tra fantasy e fantascienza

Come membri delle Sentinelle, in Chrono Odyssey ci ritroviamo a viaggiare per diverse aree a combattere varie creature e minacce assortite, utilizzando un particolare sistema di combattimento che sfrutta la capacità di manipolare il tempo in diverse maniere.

Le abilità specifiche delle Sentinelle consentono loro di riavvolgere il tempo o congelarlo, sfruttando queste caratteristiche per infliggere ingenti danni, concatenare combo e in generale fronteggiare delle minacce cosmiche di notevoli dimensioni e potenza.

Il gioco è costruito su Unreal Engine 5 e promette di mettere in scena un ampio e vivido mondo caratterizzato da diverse ambientazioni, con ciclo dinamico giorno/notte ed eventi temporali che possono modificare il territorio e lo scenario circostante.

Non ci sono ancora date precise, ma il beta test di Chrono Odyssey è previsto per il mese di giugno su PC, con il gioco che è stato annunciato anche per PS5 e Xbox Series X|S, ancora senza data di uscita definitiva.