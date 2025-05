Nintendo torna alla Gamescom per promuovere Switch 2: cosa possiamo aspettarci?

Nintendo torna alla Gamescom per promuovere Switch 2: un'operazione prevedibile per un'azienda che sta per lanciare una nuova console e vuole dunque approfittare di tutti gli eventi internazionali più rilevanti per presentare la piattaforma agli utenti, rivelando magari anche qualche nuovo gioco.

Al netto di un'unica parentesi nel 2023, quando si vocifera che abbia mostrato Switch 2 a una ristretta platea di produttori, durante un incontro a porte chiuse, è dal 2019 che la casa di Kyoto mancava da Colonia: le trasformazioni apportate al format per via della pandemia hanno spinto Nintendo a restare in disparte, ma evidentemente ora le cose sono cambiate.

La comunicazione digitale dei vari Direct resterà il sistema preferito per annunciare le ultime novità, su questo non ci piove, ma tutto d'un tratto gli eventi in presenza come la Gamescom hanno nuovamente esercitato un certo fascino agli occhi di Nintendo, e il perché è presto detto: quando porti una nuova console nei negozi, vuoi verificare di persona la reazione della gente e quello showfloor sarà molto importante da questo punto di vista.

Ad agosto, infatti, Switch 2 avrà già completato una prima fase di commercializzazione, essendo sul mercato da un paio di mesi: chi la attende con trepidazione a quel punto l'avrà acquistata, dunque ci sarà da convincere chi ancora non ha compiuto il grande passo e in tal senso la Gamescom potrebbe senz'altro aiutare.