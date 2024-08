I numeri ufficiali della Gamescom 2024 e dell'Opening Night Live sono impressionanti

Geoff Keighley ha annunciato i numeri ufficiali della Gamescom 2024 e dell'Opening Night Live, che a quanto pare sono impressionanti: la fiera di Colonia ha registrato 335.000 visitatori provenienti da centoventi diversi paesi contro i 320.000 visitatori del 2023, ma sono i dati dello show di apertura a colpire in maniera particolare.

La Opening Night Live condotta dallo stesso Keighley, infatti, ha praticamente raddoppiato le cifre rispetto allo scorso anno, arrivando a quota 40 milioni di visualizzazioni: risultati davvero eccellenti per un evento nato solo di recente.

Il giornalista canadese ha ovviamente approfittato dell'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione della fiera e dello show, sottolineando come il suo team si sia davvero divertito durante quest'ultima trasferta in Germania.