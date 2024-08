I primi minuti di World of Warcraft: The War Within in un video dalla Gamescom

The War Within porterà con sé alcune ambientazioni inedite particolarmentre affascinanti, che avremo modo di esplorare alla ricerca di antiche rovine, segreti da svelare, tesori da conquistare e potentissimi nemici che dovremo combattere per la salvezza del regno.

Quando mancano ormai poche ore al debutto dell'espansione su PC, IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi minuti di World of Warcraft: The War Within , catturati direttamente dalla Gamescom 2024.

La decima espansione

Disponibile a partire da domani, 26 agosto, World of Warcraft: The War Within introduce non solo una nuova avventura con i suoi scenari, ma anche diverse novità sul piano del gameplay, dal sistema di combattimento alle abilità dei personaggi.

A supportare l'impianto troveremo inoltre un nuovo sistema di progressione che consentirà ai giocatori di sbloccare poteri unici, personalizzare ulteriormente il proprio stile e reclutare creature leggendarie in veste di compagni.

In attesa della recensione, che ne dite di dare un'occhiata al nostro speciale con tutti i dettagli sull'aggiornamento pre-espansione di World of Warcraft: The War Within?