World of Warcraft: tutte le novità per il trentesimo anniversario

In un Direct dedicato al trentesimo anniversario della serie, Blizzard ha svelato i suoi programmi per il 2025 di World of Warcraft: The War Within e Classic.

Qualche settimana fa Blizzard ha iniziato i festeggiamenti per il ventennale di World of Warcraft con un evento in gioco che vi abbiamo spiegato in uno speciale dedicato e che, a cavallo della nostalgia, ha intrattenuto i giocatori con un tuffo nel passato del loro MMO preferito tra missioni, citazioni e ricompense di vario genere. Non era, tuttavia, l'unica celebrazione che avevano in mente a Irvine: Warcraft infatti compie trent'anni come franchise, un'occasione che Blizzard ha festeggiato con una diretta che in qualche modo voleva sostituire l'annuale Blizzcon, svelando i piani per il 2025 della famiglia World of Warcraft, un'ecosistema che conta il gioco omonimo, la sua versione Classic e i vari spin-off come Hearthstone e Warcraft Rumble. Sono novità interessanti e anche controverse, che abbiamo approfondito in una recente tavola rotonda con il director Ion Hazzikostas e il game designer Mark Kelada: vediamo insieme le più importanti.

WoW Classic Anniversary Edition È stato forse l'annuncio più controverso della Diretta per il trentesimo: a partire dalla mezzanotte del 22 novembre - che segnerà ufficialmente il trentesimo compleanno di Warcraft - sarà possibile cominciare un percorso in World of Warcraft Classic sui nuovi reami contrassegnati come Anniversary. Facciamo chiarezza per chi fosse un pelo confuso. WoW Classic è un client separato da quello "retail", accessibile pagando la stessa sottoscrizione mensile: lanciato nel 2019, voleva essere un modo per rivivere WoW nella sua cosiddetta forma "vanilla", antiquata ma ancora molto amata da tantissimi giocatori. Col tempo anche questa esperienza si è trasformata, inglobando ammodernamenti e funzionalità che all'epoca non c'erano e che per molti giocatori avrebbero inquinato i propositi iniziali del progetto. Nei reami Anniversary potremo vivere WoW da capo I reami Anniversary rappresentano quindi un nuovo inizio per chi vuole provare o riprovare l'esperienza Classic, che nel frattempo è arrivata all'espansione Cataclysm: si riparte letteralmente da 1 nell'era vanilla di World of Warcraft, ma contando su alcune agevolazioni che snelliscono non tanto il gameplay quanto più l'esperienza, come l'interfaccia per cercare gruppi LFG o la modalità Self-Found, che impedisce al giocatore di utilizzare posta, casa d'aste e scambi commerciali. Blizzard prevede già di evolvere i reami Anniversary nell'espansione The Burning Crusade tra pochi mesi, concedendo ai giocatori il tempo per crescere di livello e affrontare le prime incursioni storiche come Molten Core e Onyxia. È tutto molto nostalgico, sì, ma non abbiamo potuto fare a meno di chiederci se ce ne fosse davvero bisogno. Ha un po' l'aria di un riciclo dell'ultimo momento, soprattutto perché il progetto Classic si è trasformato negli anni proprio sull'onda dei feedback dei suoi giocatori, assumendo contorni unici come la Season of Discovery nei reami dedicati. Dopo il successo della modalità Remix: Mists of Pandaria la scorsa estate, molti giocatori speravano in qualcosa di simile anche per il WoW "vanilla"... ma così non è stato e l'annuncio dell'edizione Anniversary di Classic si è rivelato un discreto buco nell'acqua che non ha riscontrato molto entusiasmo da parte della comunità.

Classic e Season of Discovery Per quanto riguarda la versione Classic in corso di World of Warcraft, l'espansione Cataclysm Classic sta raggiungendo il suo culmine con le incursioni Hour of Twilight e Dragon Soul che apriranno all'inizio del prossimo anno. Per il momento i giocatori sono impegnati nelle Firelands di Cataclysm ma Blizzard sta già puntando a riproporre Mists of Pandaria, che arriverà in versione Classic la prossima estate. Mists of Pandaria: Classic sarà disponibile nell'estate 2025 L'esperienza Classic sembra ormai diventata un modo per rivivere la narrativa di World of Warcraft, cosa molto difficile per i giocatori che si avvicinano alla versione retail con le espansioni più recenti: recuperare le campagne precedenti in ordine cronologico diventa sempre più difficile e il Classic, in questo senso, servirebbe a tuffarsi letteralmente nel passato. Season of Discovery resta tuttavia il contenuto Classic più coinvolgente: per chi non lo sapesse, è una modalità di gioco - legata a specifici reami - che altera in maniera importante il gameplay e la progressione originali con l'aggiunta di rune che, una vola trovate, cambiano la natura stessa del gioco e delle classi. La Fase 5 della Season of Discovery ha introdotto nuove funzionalità insieme alle incursioni Zul'Gurub e Blackwing Lair ma il 21 novembre comincia la Fase 6 con l'evento War Effort che anticipa l'apertura delle nuove incursioni Ruins of Ahn'Qiraj (10+ giocatori) e Temple of Ahn'Qiraj (20+ giocatori). Chi c'era, ai tempi del WoW vanilla originale, ricorderà con affetto la corsa al gong, le battaglie nel deserto di Silithus e i server che crashavano sotto il peso dei giocatori ammassati. Ahn'Qiraj arriva nella Fase 6 della Season of Discovery Quasi vent'anni dopo, la tecnologia di Blizzard dovrebbe reggere meglio il colpo, fermo restando che i giocatori saranno molto meno rispetto al picco raggiunto da WoW in quell'epoca. Sarà curioso capire in che modo i nuovi giocatori si approcceranno a un evento così iconico che credevamo irripetibile; intanto, però, dovranno abituarsi alle novità della Fase 6, che includono una nuova sfida chiamata Descent into Madness per le incursioni: praticamente dovranno scegliere se sfidare i boss a difficoltà superiore per un bottino aggiuntivo, quindi se aprire il forziere ottenuto o proseguire direttamente al boss successivo sperando di sconfiggerlo e mettere le mani su un numero di bottini ancora maggiore. Oltre a queste incursioni, la Fase 6 ne aggiungerà un'altra chiamata Nightmare Grove: è in realtà un contenuto inedito solo in parte, perché i giocatori saranno chiamati a combattere i quattro Draghi dell'Incubo ma in sequenza, piuttosto che separatamente come nella versione originale. I reami della Season of Discovery sono un laboratorio di idee che prende le distanze dalla fedeltà alle fonti di Classic per sorprendere i giocatori, anche quelli che conoscono a menadito i vecchi contenuti.