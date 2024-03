World of Warcraft: scopriamo Plunderstorm, il nuovo evento di che fa il verso a Fortnite

Si potrebbe dire che Blizzard qualche segnale ce l'aveva mandato, quando ha aggiornato il programma per il 2024 con un Jolly Roger tra la 10.2.5 e la Stagione 4 in uscita tra qualche settimana, ma era difficile prevedere una cosa come Plunderstorm: un vero e proprio battle royale da 60 giocatori a tema piratesco che fa il verso a Fortnite e che potrebbe essere una delle trovate più controverse nella storia del MMORPG più famoso di tutti i tempi. Abbiamo giocato Plunderstorm per voi e nelle prossime righe vi spiegheremo come funziona questa modalità, cosa ci è piaciuto e cosa no.

Come funziona Plunderstorm?

La modalità Plunderstorm è accessibile dalla schermata dei personaggi

La prima cosa che bisogna sapere è che per giocare Plunderstorm serve solo l'abbonamento attivo. Non è necessario possedere l'espansione Dragonflight o aver preacquistato la futura espansione The War Within: basta aver pagato la sottoscrizione per almeno un mese e quindi avere accesso a World of Warcraft e World of Warcraft Classic. A questo punto, nella schermata di selezione del personaggio di World of Warcraft, troverete una nuova icona in alto a sinistra, Plunderstorm, contraddistinta dalla dicitura: Evento a tempo limitato. Non sappiamo, infatti, per quanto Plunderstorm sarà giocabile, ma è possibile che rimanga fino all'uscita della Stagione 4 e quindi fine aprile o inizio maggio.

In ogni caso, selezionando Plunderstorm verrete spostati in una nuova schermata di selezione del personaggio e vi sarà assegnato un "pirata" generato automaticamente, ma che potrete personalizzare subito o in un secondo momento. In questa schermata potrete scegliere anche se giocare da soli o in duo, cioè insieme a un altro giocatore scelto casualmente o invitato dalla lista amici. Una volta configurato il tutto, scegliete Unisciti alla partita per cominciare.

Il primo passo è scegliere dove atterrare: questo fa la differenza

Prima di tutto vi ritroverete in una lobby a Baia della Birra insieme agli altri giocatori in cui potrete esercitarvi col sistema di controllo: si gioca grossomodo come il normalissimo World of Warcraft, ma dovete sapere che potete saltare due volte come un Cacciatore di demoni e che non subirete mai danni da caduta. Inoltre i tasti predefiniti R e T sono associati rispettivamente a un attacco in mischia (una combo che comincia con Taglio e prosegue in Calcio e finisce con Colpo veloce) e a un'abilità, chiamata Birra della Salute, che rigenera la salute e può essere usata in movimento, ma viene interrotta da un danno diretto. I tasti da 1 a 5 saranno occupati dagli incantesimi che raccoglierete sul campo, ora ci arriviamo.

Nella Baia della Birra ci resterete per poco tempo, poi sarete sparati - letteralmente - nel cielo sopra l'Altopiano di Arathi: Plunderstorm, infatti, usa la mappa della famosa regione nei Regni Orientali come campo di battaglia. È l'Altopiano di Arathi che probabilmente conoscete, con le fattorie, gli avamposti dell'Orda e dell'Alleanza, la miniera e tutto il resto. All'inizio dovrete scegliere in che punto atterrare, e questo potrebbe fare la differenza a seconda di come vogliate approcciare la partita. Noi vi consigliamo di scendere in picchiata su un nemico di tipo élite perché l'atterraggio lo eliminerà sul colpo, facendovi guadagnare subito bottini e incantesimi.

Il bottino serve a sbloccare quaranta livelli di ricompense

Plunderstorm, infatti, gira tutto intorno al bottino, una valuta che cadrà dai nemici e dai giocatori sconfitti e che manterrete a fine partita, che vinciate oppure no. Il bottino serve a scalare i quaranta livelli di Fama che sbloccano tantissime ricompense di tipo cosmetico: mascotte, cavalcature, aspetti per la trasmogrificazione, titoli e Monete del Mercante da spendere nell'Emporio di Dragonflight. Troverete il bottino anche nei forzieri sparsi per la mappa e lo riceverete in ricompensa completando gli Ordini del Comandante, incarichi casuali che cambiano ad ogni partita. Naturalmente guadagnerete un bottino enorme vincendo la partita, cioè restando gli ultimi in vita.

Essendo un battle royale, potrete scegliere se nascondervi fino a che non saranno rimasti pochi avversari in partita, aumentando di livello con i mostri che girano per la mappa, e poi sbucare all'ultimo momento per eliminare i rivali rimasti. Oppure, se vi sentite abbastanza sicuri di voi, potrete buttarvi nella mischia e affrontare in PvP gli altri concorrenti.

Raccogliete il bottino che cade a terra per alzare la Fama

Il successo non dipende solo dalla vostra bravura - la maggior parte degli incantesimi e degli attacchi dei mostri PvE sono situazionali e posizionali, basta spostarsi per evitarli - ma anche dagli incantesimi che avete trovato, raccolto e potenziato: con un po' di fortuna potete trovare incantesimi di diversa qualità fin dall'inizio, oppure raccogliere incantesimi che già possedete per potenziare quelli sui vostri tasti. Per esempio, se possedete già l'incantesimo Bomba Stellare e ne trovate un altro, raccogliendolo porterete quello sulla vostra barra al grado successivo, facendolo diventare più forte. Conoscere bene gli incantesimi e le migliori sinergie è fondamentale nel combattimento, ma nulla vi vieta di giocare da vigliacchi, aspettare che un nemico sia uscito indebolito da un duello e piombargli addosso per eliminarlo.

In pieno stile battle royale oltre ai nemici, bisogna stare attenti anche alla tempesta intorno alla mappa che restringerà il campo di battaglia gradualmente, costringendo i giocatori al combattimento ravvicinato nel momento culminante della partita. Insomma, potete solo rimandare lo scontro frontale, ma inevitabilmente sarete costretti a combattere. Oppure no: potete suicidarvi in qualunque momento. Il gioco tiene conto del bottino che avete accumulato in totale e tutto quello che dovrete fare, una volta morti ed entrati in modalità spettatore, sarà abbandonare la partita e mettervi in coda per un altro giro di giostra.