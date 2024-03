Steam: il fine settimana di Pasqua è dominato dai live service, che evidentemente non stanno morendo

I live service sono morti?

La top 10 globale di Steam al momento di scrivere questa notizia

In seconda posizione troviamo Helldivers 2 di Arrowhead Studios, seguito da PUBG: Battlegrounds e Apex Legends. Il primo gioco non live service della classifica spunta in quinta posizione ed è Dragon's Dogma 2 di Capcom, comunque in calo rispetto agli scorsi giorni. Superata Steam Deck (hardware), troviamo il gioco di carte Yu-Gi-Oh! Master Duel di Konami, quindi Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red, tornato ai piani alti della classifica perché in sconto del 50%. A seguire un altro live service storico: Warframe, lanciato nell'ormai lontano 2013, quindi un altro nome sul mercato da più di un decennio, Path of Exile, risalente sempre al 2013. Chiudono le prime dodici posizioni Tom Clancy's Rainbow Six Siege, non proprio una primula (è del 2015), e Baldur's Gate 3.

Anche i più giocati sono quasi tutti live service

La classifica dei più giocati mostra, come sempre, un quadro simile, con solo Stardew Valley, Dragon's Dogma 2 e i software Wallpaper Engine e Source SDK Base 2007 a occupare quattro delle prime sedici posizioni, per il resto piene di live service.